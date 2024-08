Point Nemo : L'endroit le plus isolé de la planète

Il existe d'autres pôles d'inaccessibilité, terrestres ceux-là, qui sont les points les plus éloignés de l'océan. Les sources divergent mais l'actuel detenteur du titre se situe au nord-ouest de la Chine, à 2 645 km de la côte la plus proche. On peut aussi noter le pôle sud d'inaccessibilité, le point du continent Antarctique le plus éloigné de toute côte. Un des endroits les plus reculés et les plus inhospitaliers de la Terre, qui fut atteint pour la première fois le 14 décembre 1958 par une expédition soviétique.