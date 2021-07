Pokemon Unite : nos conseils pour bien débuter

est différent sur ce point, c’est un MOBA un peu plus calme que ses compétiteurs. Le but est véritablement de marquer des paniers, c’est la seule chose qui importe pour la victoire. Et pour marquer des paniers, il faut farmer les ennemis environnants. Faites donc attention de ne pas aller à l’assaut de l’ennemi trop frontalement : vous ne devriez l’attaquer que pour défendre votre panier, ou faire en sorte qu’ils laissent le leur sans défense. N’oubliez pas également qu’il s’agit d’un jeu d’équipe : il n’y a pas de place pour les héros, un 2v1 n’est jamais recommandé.

Si vous avez l’habitude d’autres MOBA, vous serez forcément tentés d’aller à l’assaut de l’équipe adverse directement, en pensant que vous aidez forcément votre équipe. Mais Pokémon Unite est différent sur ce point, c’est un MOBA un peu plus calme que ses compétiteurs. Le but est véritablement de marquer des paniers, c’est la seule chose qui importe pour la victoire. Et pour marquer des paniers, il faut farmer les ennemis environnants. Faites donc attention de ne pas aller à l’assaut de l’ennemi trop frontalement : vous ne devriez l’attaquer que pour défendre votre panier, ou faire en sorte qu’ils laissent le leur sans défense. N’oubliez pas également qu’il s’agit d’un jeu d’équipe : il n’y a pas de place pour les héros, un 2v1 n’est jamais recommandé.

Si vous avez l’habitude d’autres MOBA, vous serez forcément tentés d’aller à l’assaut de l’équipe adverse directement, en pensant que vous aidez forcément votre équipe. Mais Pokémon Unite est différent sur ce point, c’est un MOBA un peu plus calme que ses compétiteurs. Le but est véritablement de marquer des paniers, c’est la seule chose qui importe pour la victoire. Et pour marquer des paniers, il faut farmer les ennemis environnants. Faites donc attention de ne pas aller à l’assaut de l’ennemi trop frontalement : vous ne devriez l’attaquer que pour défendre votre panier, ou faire en sorte qu’ils laissent le leur sans défense. N’oubliez pas également qu’il s’agit d’un jeu d’équipe : il n’y a pas de place pour les héros, un 2v1 n’est jamais recommandé.