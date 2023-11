Comment sont positionnés les pilotes de F1 ?

Vous avez déjà mis la main à la fenêtre en roulant ? C’est un réflexe courant quand vous conduisez sur une route de campagne, mais d’un point de vue vitesse, ce n’est pas efficace du tout. Et en F1, chaque centimètre carré compte. Et en étant presque allongé, le pilote diminue la surface confrontée au vent. Il réduit ainsi ce qu’on appelle la résistance aérodynamique. Résultat ? Une vitesse optimisée, surtout en ligne droite.

Vous avez déjà mis la main à la fenêtre en roulant ? C’est un réflexe courant quand vous conduisez sur une route de campagne, mais d’un point de vue vitesse, ce n’est pas efficace du tout. Et en F1, chaque centimètre carré compte. Et en étant presque allongé, le pilote diminue la surface confrontée au vent. Il réduit ainsi ce qu’on appelle la résistance aérodynamique. Résultat ? Une vitesse optimisée, surtout en ligne droite.

Vous avez déjà mis la main à la fenêtre en roulant ? C’est un réflexe courant quand vous conduisez sur une route de campagne, mais d’un point de vue vitesse, ce n’est pas efficace du tout. Et en F1, chaque centimètre carré compte. Et en étant presque allongé, le pilote diminue la surface confrontée au vent. Il réduit ainsi ce qu’on appelle la résistance aérodynamique. Résultat ? Une vitesse optimisée, surtout en ligne droite.