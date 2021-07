5 artistes suisses nous dévoilent pourquoi ils adorent le basket

, la compétition promet des rencontres spectaculaires grâce au bonus « Own the Court » : l’équipe qui marque le plus de paniers sur l’ensemble des matchs peut obtenir le précieux sésame et qui sait, même dépasser le leader, Cluch Time !

Le speech en question a clôturé la cérémonie rendue en l’honneur de The Black Mamba suite à la retraite sportive de ce dernier. Les jerseys floqués « 8 » et « 24 » ont été officiellement accrochés au sommet du Staples Center de Los Angeles au côté de ceux d’autres grands noms des Lakers : Le Shaq’, Magic Johnson, Jerry West, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar… Malgré sa tragique disparition survenue en début d’année 2020, l’aura de Kobe Bryant continue et continuera d’inspirer des générations entières.

C’est en résumé, les principaux faits de jeu de l’athlète du New Jersey. La question qu’on peut légitimement se poser est la suivante : Le palmarès du Shaq’ est-il tout aussi impressionnant niveau rap ? Rappelons le, ce dernier a tout de même sorti quatre albums entre 1993 et 1998, dont les deux premiers ont respectivement décroché les distinctions platine et or. Force est de constater que les différentes tracklists de ses projets sont du même acabit qu’un All-Star Game : Erick Sermon, Phife Dawg, Warren G, Ice Cube, Method Man, Biggie Smalls, Jay-Z, Nate Dogg, Mobb Deep, Rakim, Big Punisher et même…Kobe Bryant à l’occasion du morceau « 3X’s Blade .

