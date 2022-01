Comment Kieran Reilly a rentré le premier triple flair de l'histoire du BMX

J'ai fait beaucoup plus de doubles flairs. C'est la figure la plus proche du triple et j'ai donc commencé à en faire plusieurs fois par jour pour m'habituer à la rotation, alors que j'en faisais toutes les deux séances avant.

J'ai également commencé à faire du CrossFit en salle très sérieusement. La différence au niveau de ma force et ma forme physique en général est, à mon avis, ce qui m'a permis de réussir la deuxième fois. Je pense que c'était en grande partie un effet placebo, mais j'ai abordé la deuxième tentative avec trois kilos en moins et je me suis dit : "Je suis plus léger et, si on en croit les lois de la physique, je devrais tourner plus vite".