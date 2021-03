La folle histoire de la première ascension du volcan Huila

Nous étions sur la Cresta quand c'est arrivé. Tout a failli dégénérer en quelques secondes.

Tim était allé examiner la partie du volcan que nous descendions. Il avait placé un dispositif de sécurité dans la neige pour que nous ayons une protection supplémentaire. Luis, Tim et moi étions reliés par la même corde. Alors qu'il commençait à marcher sur la corniche de glace, j'ai entendu un énorme craquement. Tim a chuté. Dans ma tête, tout s'est passé au ralenti.

Une énorme avalanche s'est déclenchée et Tim a été pris en plein dedans. Toute la plate-forme de glace se déplaçait avec lui. Les rochers dégringolaient.

Je n'avais jamais entendu quelqu'un crier comme lui à ce moment-là. Son cri voulait dire : "Je vais mourir". En une fraction de seconde, le dispositif de sécurité s'est détaché de la neige et a frappé Luis en plein visage, lui cassant le nez instantanément. Au même moment, nous avons tous été tirés en avant. Tim est tombé et Luis a commencé à se déplacer vers lui. Je pouvais voir la corde s'éloigner de moi.

Mais Alex a su réagir et a pu stabiliser Luis entre lui et un rocher, qui a réussi à retenir Tim pendant l'avalanche. Il nous avait sauvé la vie.

C'était le moment le plus fou. Je n'ai presque pas réalisé ce qui se passait, jusqu'à ce que ce soit terminé. Nous étions chamboulés. Je me suis alors demandé ce qu'on faisait là, et nous nous sommes tous demandés si nous devions continuer avec tous les risques que ça représentait.

Mais que faisions-nous, au juste, en dessous de l'un des pics volcaniques du Nevado del Huila, en Colombie, en ce jour de février ?

Nous allions tenter d'atteindre les quatre sommets du volcan Huila , soit un total de 4168 mètres d'ascension, par des températures allant jusqu'à -20°C, en traversant des sections qui n'avaient jamais été foulées auparavant.

Challenge accepted

L'idée d' escalader les quatre sommets de Huila avait germée au moment où le coronavirus commençait à se propager au Royaume-Uni [en mars 2020].

Participer à une aventure aussi incroyable aurait été totalement impensable il y a moins de trois ans, alors que je luttais contre la dépression. À ce moment-là, en tant que producteur de films, on m'avait demandé de réaliser un tournage d'une semaine sur le Great British Swim de Red Bull en 2018, au cours duquel Ross Edgley a fait le tour de toute la Grande-Bretagne continentale à la nage .

J'étais dans une impasse mentale à l'époque, mais le fait de voir l'endurance et la résistance de Ross - et de constater par moi-même qu'il n'était qu'un type normal - m'a fait me dire que je pouvais me dépasser de la même façon.

C'était le début de quelque chose. L'année suivante, en 2019, j'étais en Colombie pour tenter d'escalader les 10 plus hauts sommets du pays en 30 jours, bien que je sois un novice absolu. Je n'avais jamais rien fait de tel dans ma vie.

La première fois, nous avons mis plus de temps que prévu et nous n'avons jamais pu gravir le dernier sommet du volcan Huila, car il est très difficile d'accès et les forces armées nous ont finalement demandé de quitter la zone.

La Colombie est un pays très compliqué sur le plan politique - ce qui rend les défis de ce type encore plus difficiles à relever - mais j'avais le sentiment que nous devions y retourner et terminer cette aventure. Personne n'était jamais allé sur les quatre sommets, et la zone avait été fermée pendant plus de 30 ans en raison du conflit armé.

Alex Torres, Luis Silva, Thomas Palmer, Timothée Callec, Tom Laffay © Tom Laffay

Ainsi, Timothée Callec, Alex Torres, moi-même, qui avions fait l'ascension ensemble la première fois, y sommes donc retournés en février 2021, en compagnie de Luis Silva Pete, membre de la communauté indigène Nasa.

Luis ne savait pas que nous allions l'inviter avant d'arriver dans le pays. Nous l'avons interviewé dans sa ferme, située à 3600 mètres d'altitude dans les contreforts de Huila, et lui avons demandé s'il était partant. "Je suis prêt à mourir pour cette expédition", a-t-il répondu. C'est le genre de motivation que l'on cherche à égaler. Il était à fond.

Tous les quatre sommes devenus presque frères au cours de l'expédition. Dans les situations de danger de mort, nous nous soutenions mutuellement, ce qui a créé un certain lien entre nous.

Après des mois de préparation, nous sommes partis pour le camp de base, après avoir traversé le territoire des FARC pour aller chercher Luis.

J'étais excité, mais la nervosité montait. Ce projet avait nécessité beaucoup d'efforts. Certains diraient que l'ascension de 1200 mètres jusqu'au camp de base est la partie la plus difficile. C'était beaucoup en une journée à cette altitude. C'est presque vertical, à travers une forêt très boueuse, et nous portions des sacs à dos de 20 kg. Pour ce défi, nous aurions dû ne rien porter ou presque. Mais il y avait toute la nourriture, notre équipement photo, le drone, les batteries du drone, l'équipement de sécurité et les cordes.

Nous sommes partis en retard et les dernières étapes de cette ascension de 10 heures se sont déroulées dans l'obscurité. C'était compliqué pour moi, car je souffre du mal de l'altitude. Ça me prend comme ça. Et ça m'a vraiment pris comme jamais auparavant le premier jour. À un moment, je me suis effondré et j'ai dû me mettre à terre. Je me serais évanoui, sinon. Luis a mis mon sac sur ses épaules et s'est éloigné, bien qu'il portait déjà son propre sac.

Après deux jours d'acclimatation au camp de base, nous sommes partis pour le sommet nord à 2 heures du matin. Nous étions épuisés avant de commencer. Luis et moi n'avions pas dormi, et Tim n'avait dormi que 30 minutes. Mais après cinq heures de marche dans la neige profonde, nous avons atteint le sommet au lever du soleil. Le premier obstacle était franchi.

Nous sommes partis ensuite partis pour la Cresta qui, comme le sommet sud, n'avait pas été visité depuis 1981.

Pour moi, atteindre ces quatre sommets était autant une question d'exploration que d'ego trip. Pendant la traversée du pic nord au pied de la Cresta, nous avons effectué notre premier rappel, au cours duquel j'ai fait tomber la radio qui nous aurait permis de contacter le camp de base en cas de problème.

À Huila, il n'y a pas de plan d'évacuation. Ce n'est pas les Alpes, donc il n'y a pas d'hélicoptère qui pourrait venir en renfort. Nous avons donc dû faire un détour dans une crevasse pour récupérer la radio.

C'est le premier grand rappel que nous avons fait, et c'était incroyablement intimidant. J'étais terrifié, mais je devais faire avec. C'était un peu comme être au bord d'un plongeoir. J'avais essayé de me représenter mentalement ce genre de situation, mais Alex me criait "vas-y, fais du rappel, fais du rappel, fais du rappel !".

Nous sommes descendus le long de ces énormes glaçons de 30 mètres - Huila possède d'incroyables formations de glace - et nous avons atteint la base de la Cresta avant d'entamer la montée, qui n'a pas été trop difficile.

Nous avons envoyé Luis au sommet en premier pour qu'il devienne le premier membre de la communauté Nasa à se tenir sur ce pic. Nous avons vécu un vrai moment d'unité quand nous l'avons rejoint au sommet. C'était incroyable. Notre esprit s'est vraiment élevé et l'épuisement que l'on ressentait s'est temporairement arrêté. Nous savions que nous étions à mi-chemin.

Puis une catastrophe a failli se produire.

Après l'avalanche, nous étions tous mitigés à l'idée de continuer. J'étais tellement motivé par ce projet que je ne voulais pas m'arrêter. Mais je savais que ce genre de danger pouvait signifier la fin de l'aventure, et je savais que ça avait vraiment secoué Tim. Vivre ce genre d'expérience a dû être terrifiant. Mais nous avons discuté, nous nous sommes regroupés et nous avons continué.

La suite du voyage

Alors que nous descendions de la Cresta et que nous nous dirigions vers le sommet central, nous faisions face à deux problèmes. D'abord, nous étions engagés dans une course contre la montre, car nous devions atteindre trois sommets le premier jour, afin d'avoir suffisamment de temps pour faire la traversée du sommet central au sommet sud le deuxième jour. Deuxièmement, nous commencions à nous déshydrater. Nous n'avions emporté que quelques litres d'eau chacun. Bien que nous ayons des réchauds pour faire fondre la neige, le temps jouait contre nous et nous ne pouvions pas rester assis à faire ça trop longtemps.

La descente de la Cresta a été difficile car nous étions épuisés, sans parler de certaines arêtes et corniches vraiment délicates, et de la nécessité de ramper dans ce qui ressemblait à des grottes de glace. Comme si ça ne suffisait pas, tout au long de l'expédition, il m'arrivant de me retrouver dans la neige jusqu'aux épaules, les jambes pendantes à travers un trou.

Comme nous traversions un territoire inexploré, il n'y avait pas de chemin à suivre. Nous avons utilisé le drone pour essayer de planifier un itinéraire. Alex est un guide fantastique avec une grande expérience de l'alpinisme au Pérou et en Bolivie.

Il a confié que l'ascension suivante vers le sommet central était l'une des dix plus dangereuses qu'il ait jamais faites, non pas en raison de son défi technique, mais parce qu'elle comporte 14 cheminées de gaz qui dégagent de la fumée. Une grande partie de cette fumée est du soufre. Nous avons dû grimper avec une odeur d'œufs pourris tout autour de nous. Les fumées volcaniques se trouvent dans des cavités dans le sol qui sont parfois invisibles.

Nous étions vraiment déshydratés à ce stade. Tim a alors demandé de s'arrêter pour boire, mais le soleil se couchait et la nuit approchait à grands pas. Nous devions atteindre le sommet avant la nuit.

Nous attendions que le vent souffle les fumées toxiques dans la direction opposée, puis nous nous déplacions, mais le vent changeait de direction, et soudain je respirais du soufre. Je pouvais à peine respirer, et mes yeux brûlaient tellement que je ne voyais presque plus rien. Comme si tout ça ne suffisait pas, la température avait chuté à -15°C à la nuit tombée. Nous étions gelés. Nous avions escaladé la glace à la verticale à l'aide de piolets et il y avait un flot constant de neige fondue qui coulait sur mon visage, quel que soit l'endroit où nous nous trouvions. Je ne sentais plus du tout mes pieds, et ça n'a d'ailleurs plus été le cas jusqu'à notre retour au camp de base.

À ce moment-là, je me souviens m'être dit : "Qu'est-ce qu'on fait ici ?", mais j'ai dû faire taire cette voix parce que si j'avais eu trop de doutes, j'aurais pu facilement commencer à paniquer très rapidement. Comme tout le monde.

Nous avons réussi à nous approcher à 50 mètres du sommet lorsque nous avons décidé de construire un bivouac, où nous allions passer la nuit. Malheureusement, il se trouvait juste à côté d'une petite cheminée volcanique. Toutes les 30 secondes, nous avions donc droit à une inhalation massive de soufre qui nous brûlait les yeux et la gorge. C'était assez inquiétant, mais nous ne pouvions pas faire grand-chose de plus. Il faisait nuit et nous n'avions pas d'autre endroit où aller.

Thomas et Alex après une nuit dans le bivouac © Thomas Palmer, Timothée Callec, Gonerogueadventures

Nous nous sommes reposés là pendant huit heures, en buvant de l'aqua panela, qui n'est en fait que de l'eau sucrée, et en mangeant de la soupe de nouilles. Nous avons fait de notre mieux pour dormir, mais c'était difficile car nous devions enfouir nos têtes dans nos vestes à cause des fumées. Mais nous avons gardé le moral.

Le lendemain matin, c'était l'anniversaire d'Alex, nous nous sommes donc réveillés en lui chantant "Happy Birthday". Même si mes bottes et mes gants étaient pratiquement gelés ce matin-là, je me sentais régénéré et j'étais ravi de l'émerveillement suscité par la folle exploration que nous réalisions.

Après avoir atteint le sommet central, nous avons commencé la traversée vers le sommet sud. Luis estimait que ça prendrait une heure. Je n'en étais pas si sûr, et la série d'obstacles que nous avons dû affronter sur notre chemin m'a donné raison.

Chaque fois que nous nous sommes heurtés à un obstacle ou à un énorme défi technique, je n'ai cessé de me dire que c'était fini, mais à chaque fois nous avons trouvé un moyen de nous en sortir.

Nous avons dû descendre en rappel de façon continue et il y a eu quelques moments difficiles, comme quand Tim et moi sommes tombés et sommes restés suspendus à nos cordes. Heureusement, les sécurités ont tenu bon. Pour chaque rappel, nous utilisions une pile - une grande pièce de métal enfoncée dans le sol et que l'on ne peut souvent pas récupérer - et nous avions utilisé notre dernière pile à l'approche du dernier glacier avant la base du pic sud. Si nous avions dû faire un autre rappel, nous aurions dû faire demi-tour.

À l'heure actuelle, 36 heures après le début du voyage, nous sommes sous le coup de l'adrénaline alors que nous sommes sur le point d'entamer l'ascension finale du pic sud. Depuis la la base, il ressemblait un peu au Mordor. Nous avons eu une discussion au cours de laquelle Alex nous a fait part de son inquiétude. La neige semblait vraiment profonde et il y avait un énorme risque d'avalanche. Pendant un instant, il a été question de faire demi-tour. Tim, en particulier, était à juste titre très inquiet car il venait de voir sa vie défiler devant ses yeux.

À titre personnel, je me disais que maintenant que nous en étions là, nous devions monter. J'étais peut-être trop naïf et trop motivé pour penser à la sécurité, mais c'est aussi pour ça que vous avez des coéquipiers. Pour moi, le projet était une question de risques. Nous en avions pris beaucoup et celui-ci était le dernier.

Finalement, nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous allions passer par un chemin à travers les rochers, et que si la neige semblait meilleure, nous irions. Sinon, nous nous arrêterions là. Au fur et à mesure que nous grimpions, la neige devenait de plus en plus profonde. Alex me regardait en secouant la tête, en disant : "Encore cinq minutes et si la neige ne s'améliore pas, on fait demi-tour." Je surveillais chacun de ses pas. Si elle était au-dessus de la hauteur des genoux, c'était dangereux, et à chaque pas, elle diminuait progressivement jusqu'à rester à peu près à la hauteur des tibias. Nous avons continué.

L'équipe au sommet du pic nord du volcan © Thomas Palmer, Timothée Callec, @Gonerogueadventures

Finalement, nous avons atteint le sommet du pic sud ensemble, côte à côte. C'était le sentiment le plus exaltant.

Je savais ce que ça représentait pour Luis. L'exploration de Huila était si importante pour lui. Se tenir sur le pic sud a fait de lui une légende instantanée parmi son peuple Nasa qui vit là depuis toujours. Les anciens de la communauté voulaient voir des photos, ils avaient beaucoup de questions sur le volcan, et voulaient entendre les histoires de Luis.

Affronter ses peurs

L'exaltation a été stoppée net quand Alex a dit : "OK, nous sommes peut-être au sommet, mais nous devons retourner au camp de base, les gars !" Ce que nous avons ensuite enduré n'était pas moins infernal, et a nécessité encore plus de résilience. Il nous a fallu neuf heures pour revenir au camp de base, en faisant du trekking et de l'escalade toute la nuit par des températures glaciales. Ce qui nous avait aidés à franchir les sommets nous a rapidement quittés, car nous étions épuisés. Nous sommes passés par une zone où nous avons escaladé des rochers qui nous tombaient littéralement dessus, me frappant à la poitrine et aux jambes.

Nous n'avions plus d'eau, et toutes les rivières que nous avons croisées étaient grises et sales à cause du soufre. Ma bouche était desséchée, ça faisait environ 15 heures que je n'avais pas bu.

À la fin, mon corps avait tellement souffert que je bougeais comme un vieil homme. Je n'ai pu faire que trois pas avant de m'arrêter pour me reposer.

Enfin, après une dernière ascension éreintante, nous étions de retour au camp de base. Quelle sensation incroyable. Tom Laffay, le caméraman qui a filmé notre retour, nous a dit que l'on ne ressemblait plus à des hommes à ce moment-là.

Le visage brûlé, mais heureux © Tom Laffay

Nous avons passé deux jours au camp de base pour récupérer. J'ai lentement retrouvé la sensation de mes pieds, qui avaient été très malmenés. Tous mes ongles de pied étaient cassés et mes orteils étaient devenus noirs. Ils se sont infectés et je suis toujours sous antibiotiques un mois plus tard. C'était horrible.

Certaines parties des pieds de Tim étaient devenues noires, et nous craignions qu'il ait des gelures. Luis avait toujours le nez cassé. Heureusement, il nous avait déjà dit qu'il était prêt à mourir pour cette expédition.

Le fait d'être capable d'endurer tout ça et de résister aussi longtemps m'a appris quelque chose que j'aime chez moi. Ne pas être ce genre de personne que j'ai pu être dans le passé, avec cette forte critique intérieure qui me nourrissait de pensées et de sentiments négatifs, a été énorme pour moi. Ça m'a donné un vrai élan de confiance.

Certaines personnes peuvent penser que réaliser ce genre de choses extrêmes tout le temps est complètement fou, mais au-delà d'une exploration de la montagne, c'est aussi une exploration de soi-même. Vous vous mettez dans des situations où vous allez être confronté à vos peurs, ce qui vous permet d'apprendre quelque chose sur vous-même.

Le documentaire que nous réalisons raconte l'histoire de notre exploration du volcan Huila, de son histoire, et de la relation de Luis avec ce volcan. Ce ne sera pas qu'un simple film d' alpinisme. Nous entendrons l'histoire de l'équipe à travers les regarde de chaque personne, mais aussi des choses beaucoup plus profondes en termes de liens, d'amitiés, et de la façon dont cette expérience nous a encore plus rapprochés.

Tim et moi sommes déjà en train de discuter de ce que nous allons faire ensuite. Je ne veux pas en dire trop, car quelqu'un d'autre s'en emparera. Mais nous envisageons de rester en Colombie, et nous avons quelque chose de très intéressant qui impliquera à nouveau une véritable exploration, et de l' escalade technique dans un endroit si éloigné et difficile d'accès que nous ne sommes même pas sûrs que ce soit possible.

C'est une autre histoire que je raconterai. Mais pour l'instant, je dois finir mon traitement d'antibiotiques...