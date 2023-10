Red Bull Dual Ascent : Première ascension de Schubert et Potapova

"C'était la première voie multi-longueurs de ma carrière. Quand j'ai monté les escaliers en bas pour commencer la voie, j'étais déjà un peu nerveuse et j'ai essayé de respirer profondément et de me concentrer sur l'ici et maintenant", explique la jeune femme de 20 ans dans une interview sur son expérience au barrage de Verzasca. "Je suis ensuite entrée dans le flow et j'ai vraiment pris du plaisir", ajoute Potapova. Son sentiment peut surprendre, car Potapova n'a pas eu une position facile dans la voie. Dans le tiers inférieur, elle a eu un peu de mal à faire un saut latéral sur la prise suivante et dans le dernier tiers du mur, l'équipe de soins a dû descendre des pansements à l'athlète car ses doigts saignaient. "La peau sur les bouts des doigts était complètement déchirée et ça saignait beaucoup. Je n'ai pu continuer à grimper que grâce au tape sur les doigts".