11 astuces à connaître pour booster sa productivité

Vous croulez sous les e-mails non lus et avez besoin d’être remotivé, ou vous êtes tout simplement victime d’un coup de mou ? Alors, continuez à lire cet article ! Parce qu'augmenter sa propre productivité, c’est plus facile qu’on ne le croit !

Comment le savons-nous ? Grâce à la psychologue, coach et autrice Niyc Pidgeon , qui nous a livré quelques-uns de ses secrets très personnels…

Niyc exerce principalement en Amérique et en Angleterre © niycpidgeon.com

1. Un rituel matinal positif

« Je commence ma journée en dressant une liste des choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Je médite ensuite pendant 10 minutes. Puis, après ma séance de sport, je prends un petit-déjeuner riche en protéines. De préférence du quinoa bouilli avec de lait d’amande, des myrtilles une cuillerée de protéine de vanille végane et un peu de beurre d’amande. Je me rappelle mes objectifs et ce que je veux accomplir pour cette journée. Je suis alors prête à affronter tout ce qu’elle me réserve. »

2. N’ouvrez pas tous vos e-mails

« Vous devez faire un choix : traiter, déléguer ou supprimer. Rien ne sert d’ouvrir un e-mail, de le lire et de décider de le relire plus tard. C’est une perte de temps. Mon équipe britannique est en charge de mes e-mails, et quand je me réveille à Los Angeles, ma boîte de réception est parfaitement organisée. Elle ne contient que ce dont je dois m’occuper personnellement. »

3. Fixez-vous vos propres objectifs et récompensez-vous

« J'aime me fixer des objectifs trimestriels, et quand je les réalise, je m’offre quelque chose. Un nouveau sac à main, un voyage du week-end. Mais pensez à vous faire également plaisir entre-temps. Par exemple, une fois par semaine, je me fais masser, je passe du temps avec mes amis, ou je m’offre un bon dîner et un verre de vin de temps en temps. »

Récompensez-vous lorsque vous avez atteint un objectif ! © Coach Inc.

4. Libérez vos émotions

« Allez vous promener ou écoutez de la musique, car les émotions positives stimulent la productivité. De mon côté, j'aime écouter des Binaurale Beats sur YouTube, car ils m'aident à vraiment me détendre. »

5. Jamais deux sans trois

« Concentrez-vous toujours sur les trois choses les plus importantes. Ne mettez rien en veilleuse. Planifiez tout correctement et configurez éventuellement des rappels sur votre téléphone afin de ne pas les perdre de vue. »

6. Utilisez un logiciel de messagerie pour rester connecté

« Je préfère utiliser Asana . Il me permet de gérer mes projets, et les membres de mon équipe sont présents et toujours au courant des nouvelles informations. Je suis en contact avec mon agent via Slack . Adespresso est également un excellent logiciel pour, par exemple, gérer les publicités Facebook et évaluer les tests. »

Les logiciels vous aident à rester organisé © ASANA

7. Révisez votre To-do list

« Je préfère l’appeler la ‘liste des accomplissements’. C’est une façon plus joyeuse d’enlever une certaine pression. Je m’en tiens à une petite page par jour, avec les projets les plus importants et les activités prioritaires. »

8. Changez de décor

« Je préfère travailler dans un environnement soigné qui me permet de penser plus clairement. Mon conseil au bureau : prendre une pause de cinq minutes toutes les heures et sortir du bureau. »

9. Le pouvoir du silence

« Quand je dois me concentrer, j’aime être seule, et les casques antibruit de Bose m’aident à trouver la paix. J’utilise le mien quand je travaille à l’aéroport par exemple, mais parfois aussi à la maison. Il m'aide d’une part à me calmer, mais aussi à progresser davantage. »

Casque QuietComfort35 de Bose © Bose

10. Utilisez la technologie

« J'ai une alarme pour presque tout. Mon agenda Google me rappelle les rendez-vous, le temps libre, et même quand il est temps d’aller dormir. Pour mon anniversaire, un ami m’a offert un sablier, que je peux utiliser quand je veux prendre une pause de 15 minutes. J'aime vraiment l’utiliser pour les tâches courtes. »

11. Jouez en équipe

« Sans équipe, vous n’avancerez pas. Je suis tellement soutenue par mon équipe et mes coachs, et je sais que, sans eux, je ne serai pas là où j’en suis aujourd'hui. »