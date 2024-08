Comment sortir de son canap et rouler 50 bornes après 8 semaines ?

On commence par se remettre en selle tranquille. Pour débuter, il faut emmagasiner de la confiance et de bonnes sensations. Partez sur une route plate et constante et évitez les zones avec des voitures autant que possible. Profitez de chaque sortie pour affiner vos réglages et vous sentir le mieux possible sur votre

. Et faites des ajustements si nécessaire.