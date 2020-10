Ces jeux de courses qu'on attend sur PS5 et Xbox Series X/S

1. DiRT 5

2. WRC 9

WRC 9 est déjà incroyable sur PS4 et Xbox One. Y jouer sur PC l'est encore plus, et donne un avant goût de ce qui nous attend sur les prochaines consoles.

Nous nous récemment entretenus avec le directeur du jeu, Alain Jarniou, et avons discuté des possibilités qu'offriront les nouvelles consoles. Clairement enthousiasmé par l'augmentation de la puissance, mais aussi par le fait que les nouvelles machines disposeront d'un stockage SSD (solid state disk), Alain Jarniou nous a confié que la version next-gen de WRC 9 aurait une fréquence d'images et une résolution largement augmentées.

Le jeu profitera des nouveaux contrôleurs afin de donner l'impression aux joueurs d'être réellement aux commandes des bolides. Nous n'avons pas encore de date de sortie du jeu sur PS5 et Xbox Series X, mais on croise les doigts pour qu'elle soit annoncée prochainement.

3. Gran Turismo 7

4. Forza

Il existe une règle simple pour marquer la sortie d'une nouvelle console ou d'un nouveau jeu : offrir une première partie exclusive pour montrer à quel point les graphismes sont dingues et donner envie d'aller plus loin. Cette fois, Microsoft et le développeur Turn 10 ont dérogé à la règle puisque la seule chose à laquelle nous avons eu droit pour la sortie du nouveau Forza est une bande annonce.

