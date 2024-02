Comment gagner un match : un guide complet pour le tennis

Débuter au tennis est facile, tu n'as besoin que d'une raquette et de quelques balles. En revanche, les traditions, les règles et le système de points de ce sport sont un peu plus complexes - mais nous avons tout pour toi ! Tu trouveras ici les réponses à quelques-unes des questions les plus fréquemment posées sur le tennis et ses principaux joueurs:-euses.

01 Qu'est-ce que le tennis et quelles sont ses origines ?

Le tennis a des racines royales : il a commencé au 12ème siècle comme un jeu de paume appelé "jeu de paume" en France et a d'abord été pratiqué par les nobles avant de devenir le sport de raquette à l'attrait de masse que nous connaissons aujourd'hui. Au tennis, deux (en simple) ou quatre joueurs (en double) utilisent des raquettes pour frapper une petite balle jaune par-dessus un filet, du côté de l'adversaire sur le court.

L'objectif est de frapper la balle de manière à ce que l'autre joueur ne puisse pas la renvoyer et ainsi marquer des points. Le jeu se joue sur différentes surfaces comme le gazon, la terre battue ou le terrain dur, et le premier joueur à remporter un certain nombre de matchs et de sets gagne le match.

Les joueurs jouent sur un terrain rectangulaire et plat d'environ 23,77 m de long et 8,23 m de large pour les matchs en simple. Pour les matchs de double, il y a des couloirs supplémentaires de chaque côté, de sorte qu'il mesure 10,97 m de large. En simple, la balle est considérée comme "hors limites" si elle rebondit sur ces couloirs.

Le terrain est divisé en deux par un filet, et chaque côté a une ligne de fond (ligne arrière) et des carrés de service près du filet, où les services doivent atterrir. Ceux-ci doivent être effectués en diagonale à partir de la ligne de fond, le repère central sur la ligne de fond servant de référence.

Dominic Thiem d'Autriche se prépare à servir © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Le système de points au tennis est basé sur quatre niveaux : Les points, les jeux, les sets et les matchs. Les points sont comptabilisés pour les matchs et les matchs pour les sets. En règle générale, 4 points sont nécessaires pour gagner un match. Les points sont marqués dans un ordre de 15, 30 et 40 avant que le match ne soit définitivement gagné.

Si les deux joueurs atteignent 40-40 ou "deuce/égalité", celui qui gagne le point suivant a "l'avantage". Si ce joueur ou cette joueuse réussit à gagner le point suivant, il ou elle gagne la partie. S'il n'y parvient pas, on retourne au "Deuce" jusqu'à ce que l'un des joueurs:-euses prenne l'avantage en premier et gagne ensuite le jeu.

Normalement, six jeux - sept si les deux joueurs sont à égalité 5:5 - sont nécessaires pour gagner un set. Si les deux joueurs sont à égalité 6-6, un tie-break est joué. Le premier joueur à atteindre 7 points remporte le set [dans certaines situations, des tie-breaks plus longs sont joués, appelés "tie-breaks des champions"]. Le tie-break doit être gagné par deux points de différence, mais il n'y a pas de limite au score final du tie-break.

Enfin, le premier joueur à remporter deux ou trois sets - selon les règles du tournoi en question - gagne le match.

Au tennis, le joueur ou la joueuse qui a marqué le plus de points ou de jeux n'est pas directement déclaré vainqueur. Certes, le nombre de points marqués joue un rôle - sinon, il serait impossible de gagner des matchs et des sets - mais c'est la capacité à s'assurer les points décisifs dans les phases décisives des matchs et des sets qui fait la différence.

Par exemple, si le joueur A gagne le premier set 6:0 mais perd les deux sets suivants au tie-break (6:7, 6:7), il perd le match même s'il a gagné plus de jeux parce que son adversaire a gagné les points décisifs dans les deux derniers sets.

Les matchs commencent 0:0, ou "love all". On pense que le terme "love" s'est développé à partir du mot français "l'oeuf", qui signifie "œuf" et rappelle un zéro.

L'origine de la séquence 15-30-40, qui indique quand un joueur marque son premier, deuxième ou troisième point dans chaque match, est incertaine. L'une des théories les plus populaires est que les chiffres correspondent aux quarts d'une horloge jusqu'à ce qu'un match soit terminé en complétant les quatre quarts, et que le 45 est devenu 40 pour des raisons inconnues.

04 Que sont les Grands Chelems ?

Le court de spectacle numéro un de l'Open d'Australie, la Rod Laver Arena. © Kelly Defina/Getty Images

Chaque année, il y a beaucoup de grands tournois de tennis sur le circuit professionnel pour les hommes (ATP) et les femmes (WTA). Quatre tournois qui n'appartiennent ni à l'ATP ni à la WTA se distinguent toutefois par leur importance : les Grands Chelems, qui se déroulent sous l'égide de la Fédération internationale de tennis [ITF].

Les Grands Chelems sont les tournois les mieux classés et offrent le plus de points de classement, de prix et d'attention médiatique.

L'Open d'Australie

L'Open d'Australie se déroule en janvier à Melbourne et marque chaque année le début du calendrier du Grand Chelem sur des courts en dur (béton). Ils sont connus pour leur atmosphère énergique et leurs conditions météorologiques extrêmes - un test pour l'endurance et les compétences des meilleurs joueurs:-euses du monde.

Open de France

Les Internationaux de France, également connus sous le nom de Roland Garros, sont le tournoi sur terre battue le plus important au monde. Il se déroule de fin mai à début juin et exige une endurance et des compétences tactiques exceptionnelles sur ses courts à jeu lent et à rebondissement élevé.

Wimbledon

Wimbledon est le plus ancien et le plus prestigieux des tournois de tennis et se déroule à Londres en juillet. Il est connu pour ses courts en gazon et son code vestimentaire strict - tous les joueurs:-euses doivent être habillés tout en blanc - et incarne l'élégance classique et l'esprit de compétition du tennis.

L'US Open

L'US Open, qui se déroule à New York de fin août à début septembre, est connu pour son atmosphère animée et énergique et ses courts en dur qui favorisent un jeu puissant et agressif.

05 Quels sont les différents types de surfaces de tennis ?

Stefanos Tsitsipas, ancien finaliste de Roland-Garros © Antoine Truchet/Red Bull Content Pool

Le tennis se joue généralement sur l'une des trois surfaces différentes : Terrain dur (ou béton), terre battue ou gazon. Selon le type de surface, les joueurs doivent adapter leur style de jeu et leur stratégie.

Les courts en dur sont composés de matériaux solides comme l'asphalte ou le béton et sont recouverts d'une couche d'acrylique. Ils offrent un rebond régulier et une vitesse moyenne, ce qui permet d'équilibrer le jeu pour différents styles de jeu.

Les terrains en terre battue sont composés de briques, d'ardoises ou de pierres broyées. Ils sont connus pour leur vitesse de jeu lente, car le revêtement en argile réduit la vitesse de la balle et provoque un rebond élevé. Ce type de surface favorise les joueurs/joueuses ayant une grande endurance et des stratégies tactiques, car les matchs sont généralement plus longs et plus exigeants physiquement.

Les courts en gazon sont la surface d'origine du tennis et la variante la plus rare aujourd'hui. Ils sont composés d'herbe naturelle qui pousse sur un sol fermement tassé. La balle se déplace rapidement et glisse, ce qui entraîne un faible rebond. Cette surface profite aux joueurs/joueuses qui ont un service fort et des réflexes rapides, car le jeu est plus rapide et les points sont généralement plus courts.

Elena Rybakina se familiarise avec l'herbe © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

06 Quels sont les coups de base au tennis ?

Dominic Thiem se prépare à frapper un revers à une main. © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Au tennis, les joueurs utilisent une multitude de coups pour contrôler et manipuler la balle. Le service est le coup par lequel commence chaque point au tennis. Un(e) joueur(se) lance la balle en l'air puis la frappe par-dessus le filet sur le terrain de l'adversaire.

Le coup droit est un coup qui se joue avec le devant de la main dominante. Le revers est exécuté avec l'arrière de la main non dominante. Il existe deux types de revers : à une main et à deux mains. La volée est un coup où le(s) joueur(s) frappe(nt):dans la balle avant qu'elle ne rebondisse sur le sol. Il est généralement exécuté près du filet.

07 Compétences requises : Pourquoi le tennis est-il un sport mental ?

Le tennis est un sport physiquement exigeant qui demande de l'endurance, de la force et la capacité de se déplacer rapidement. Une bonne coordination main-œil est aussi importante que l'habileté technique et la maîtrise des coups de base, à savoir le coup droit, le revers, le service, la volée et le slice.

Pour réussir à un niveau plus élevé, il est de plus en plus important d'être fort mentalement. Le tennis est un jeu avec des hauts et des bas, et la capacité à gérer les revers et à garder son calme est essentielle pour réussir. Les joueurs de tennis doivent penser de manière stratégique et prendre des décisions rapides sous pression.

Une réflexion excessive et un doute sur soi-même pendant un match de tennis peuvent saboter les chances de réussite d'un(e) joueur(se). "Je n'ai pas perdu beaucoup de matchs à cause de ma condition physique, mais j'ai perdu beaucoup de matchs à cause de ce qui me passait par la tête", déclare la star du tennis Stefanos Tsitsipas dans l'épisode suivant du podcast Mind Set Win.

La stratégie de la joueuse de tennis professionnelle Elena Rybakina est de ne jamais laisser l'adversaire savoir ce qui se passe dans sa tête. "J'essaie de ne pas montrer d'émotions, j'essaie d'être calme et de ne pas montrer si je suis contrariée ou en colère, quelle que soit la situation", explique la championne de Wimbledon du Kazakhstan dans Mind Set Win (ci-dessous).

J'essaie de ne pas montrer d'émotions, j'essaie de rester calme et de ne pas me faire reconnaître si je suis contrariée ou en colère - quelle que soit la situation. Elena Rybakina

08 Qui sont les joueurs/joueuses de tennis les plus excitants au monde ?

Le style à la fois offensif et élégant de Stefanos Tsitsipas © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Le tennis est un sport très compétitif et les meilleurs joueurs du monde sont déterminés par leur place dans les classements ATP (hommes) et WTA (femmes). En 2024, voici les noms auxquels tu dois faire attention :

Joueurs masculins

Novak Djokovic

Avec 24 titres du Grand Chelem, le Serbe est le joueur de tennis le plus décoré de l'histoire. A partir de 2024, il sera numéro 1 mondial. Sa force mentale implacable et son jeu polyvalent font de lui une puissance sur toutes les surfaces.

Carlos Alcaraz

L'Espagnol est une star montante, connue pour son agressivité intrépide et sa couverture de terrain exceptionnelle. A seulement 19 ans, il est le plus jeune joueur à être classé numéro un dans le classement mondial moderne. Alcaraz a déjà remporté deux fois le tournoi majeur et s'est emparé du titre de Wimbledon en 2023, lors du quatrième tournoi sur gazon seulement de sa carrière.

Stefanos Tsitsipas

A l'âge de 25 ans, il est déjà le plus grand joueur grec de tous les temps. Tsitsipas est un joueur polyvalent qui combine des services énergiques et des coups élégants et se distingue surtout par son impressionnant coup droit.

Joueuses

Iga Świątek

La jeune polonaise est actuellement numéro un mondiale et est connue pour son attitude intrépide et ses coups dynamiques.

Elena Rybakina

Première joueuse kazakhe à avoir remporté un grand tournoi, Elena Rybakina est actuellement l'une des joueuses les plus excitantes du circuit WTP. Son jeu de service puissant est unique : "Boom-Boom-Elena" est le nom sous lequel elle est souvent connue dans la bulle du circuit de tennis.

Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová à New York avant l'US Open © Anna Maria Lopez/Red Bull Content Pool

La gagnante de Wimbledon 2023, Markéta Vondroušová , se distingue par son élégance, sa finesse et son doigté, surtout sur terre battue. La joueuse tchèque est connue pour son jeu créatif qui lui permet de manœuvrer ses adversaires.