Quel Champion choisir pour le Red Bull Solo Q

Avec plus de 150 Champions disponibles, choisir celui qui vous conviendra parfaitement pour le tournoi Red Bull Solo Q - le tournoi annuel de LoL où les joueurs du monde entier s'affrontent dans dans un format 1v1 - peut être compliqué. On s'est donc entretenus avec les anciens vainqueurs du Red Bull Solo Q pour savoir vers quel type de Champion vous pouvez vous tourner pour la compétition et connaître ce qui fait leur force.

Assassins

Zed , Yasuo , Le Blanc et Talon sont tous des Champions qui font partie de cette classe. Ces Champions veulent éliminer leur adversaire avant qu'il n'atteigne la victoire. Ils sont souvent dotés à d'un gap closer, couplé à une quantité incroyable de burst pour abattre leur cible.

Ravenno, vainqueur de la qualification internationale EUNE de 2020 et représentant All-Stars pour l'Europe, explique qu'ils ne sont peut-être pas un bon choix pour le Solo Q : "Ils se font écraser par n'importe quel Champion qui est un peu tanky ou qui a une quantité décente de sustain. Akali serait une exception ici, elle s'en sort très bien."

"La plupart des Assassins n'ont pas la portée dont disposent les tireurs d'élite ou les mages de contrôle", explique Trevis, vainqueur du tournoi national irlandais de Solo Q en 2020.

Dark Wings, vainqueur des qualifications américaines et représentant des All-Stars pour l'Amérique du Nord, affirme que les Assassins ont cependant des points forts : "Ils ont généralement des all-ins très élevés, au niveau 3 ou 6."

Combattants

Les combattants sont des Champions qui aiment se rapprocher des autres. Irelia , Trydnamere , Pantheon et Riven sont tous des exemples de cette classe. Ravenno pense que les Combattants sont les classes les plus fortes en Solo Q : "Ils ont généralement un bon sustain et les meilleurs trades. Le seul problème ici pourrait être le gap closer et c'est seulement pour certains d'entre eux."

Les autres vainqueurs de Solo Q approuvent, mais Trevis ajoute qu'en raison de leur manque de portée, ils peuvent souffrir des mêmes problèmes que les Assassins. Si un combattant se fait sortir de sa lane assez tôt il est difficile de revenir sans un gagner un all-in pour sauver la partie.

Tireurs d'élite

Caitlynn , Lucian et Kalista sont tous des incontournables de Red Bull Solo Q et appartiennent à la classe des tireurs d'élite (souvent appelée ADC ). Le joueur ADC a toujours l'avantage de la portée d'attaque automatique par rapport aux autres classes. Cela signifie qu'il peut contrôler la vague de sbires et décider quand il veut la pousser ou la geler. Mais ils meurent facilement contre les all-ins des autres sous-classes, ils doivent donc être tout le temps sur leurs gardes. Ravenno pense que les ADC sont la deuxième meilleure classe, juste après les combattants. Il explique : "Ils ont généralement un bon début/milieu de jeu grâce au poke et à la pression qu'ils appliquent, mais peuvent facilement échouer dans les phases ultérieures du jeu."

En plus d'être sournois, les ADC dépendent aussi fortement de l'itemisation. Plus ils ont d'items à leur actif, plus ils font de dégâts. Leurs statistiques de base sont souvent très basses par rapport aux autres classes. En Solo Q, les joueurs n'ont ni le temps ni l'argent pour fabriquer un objet mythique. Cela signifie que, tandis que les autres classes deviennent plus fortes parce qu'elles achètent simplement des PA ou des résistances, l'ADC s'affaiblit au fur et à mesure que le jeu progresse.

Mages

Les Mages existent sous toutes les formes et toutes les tailles. Des Champions comme Orianna , Syndra et Ryze font tous partie de cette classe. Les Mages infligent la plupart de leurs dégâts grâce à leurs capacités. Pour lancer des capacités, les Mages utilisent du mana, qui est une ressource très importante à gérer dans le Red Bull Solo Q. Reptilezero, le vainqueur du premier International Solo Q Qualifier EUW explique que le mana est la plus grande faiblesse du Mage. "Quand les Mages n'ont plus de mana, ils sont obligés de se baser et perdent beaucoup d'or/CS, et s'ils ne se basent pas, ils perdent la manche au fil du temps. L'ennemi pourra également obtenir des plaques de tourelle, ce qui met les joueurs Mage encore plus en retard".

Ravenno dit des Mages qu'ils sont "des Tireurs d'élite en 1vs1 en moins bien". Cependant, les Mages ont le potentiel d'un all-in que les ADC n'ont généralement pas. Frapper un ultime d'Orianna ou un root de Ryze peut faire basculer les choses en un instant. La plupart des Mages jouent pour la victoire de 100 CS, mais peuvent tuer si leur adversaire fait une erreur.

Tanks

Les tanks comme Maokai , Sion et Ornn sont rares en Solo Q . Reptilezero nous dit qu'il ne jouerait jamais un tank dans un 1v1 car ils sont faibles contre tous les Champions à distance et manquent de dégâts. Pour Reptilezero, seul Ornn fait exception, "à cause de son passif achat d'items sur la lane".