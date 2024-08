LA FAQ HYROX : Nous répondons aux 10 questions les plus fréquentes.

Cette discipline de haute intensité combine la course avec une série d'entraînements fonctionnels et pousse les participants:es à leurs limites dans un format unique et passionnant.

Comme l'HYROX devient de plus en plus populaire dans le monde entier, de plus en plus de personnes sont curieuses de savoir ce qu'il en est. Nous abordons les 10 questions les plus importantes posées sur ce sport. Allons-y...

Relais : équipes de quatre personnes où chaque membre de l'équipe effectue deux étapes - une étape consiste en une course d'un kilomètre et un exercice fonctionnel. Un relais peut être soit une excellente introduction à HYROX, soit une compétition vraiment rapide et intense - tu as le choix !

Individual Pro : pour les athlètes qui visent un niveau de compétition plus élevé, avec des poids plus lourds. Catégories séparées pour les hommes et les femmes.

Les événements HYROX ont lieu dans le monde entier, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. En général, ces événements se déroulent dans de grands centres d'exposition, mais des lieux uniques comme un ancien aéroport de Berlin et Miami Beach ont déjà accueilli des compétitions.

Comme le sport se développe rapidement, on s'attend à une augmentation de 100% des événements pour la saison 2024/25. Tu trouveras la liste actuelle des dates et des lieux à venir sur le

En théorie, tu peux y consacrer autant de temps que tu le souhaites, car il n'y a pas de limite de temps. Les athlètes d'élite peuvent terminer le parcours en moins d'une heure, mais les athlètes amateurs peuvent et ont le droit de prendre beaucoup plus de temps - c'est tout à fait normal ! Participer à un HYROX est déjà une grande performance en soi.

