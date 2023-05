et un enchaînement le prouve :

, en référence à la rivière qui coule à proximité du circuit. Après cette courbe rapide, place à la montée. Un mur d’asphalte de 240 mètres, à 17 %, avec 24 mètres de dénivelé, soit l’équivalent d’un immeuble de 8 étages. Le tout, à avaler à plus de 300 km/h !

Plus de F1