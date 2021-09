). En terre grecques, le jeune Finlandais de 20 ans a remporté le deuxième rallye de sa carrière après son succès en Estonie en juillet dernier où il était devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire. Et alors que sa carrière ne fait que commencer, le fils a donc déjà plus de victoires que le père.

De son côté, Sébastien Ogier a encore été pénalisé par son rôle d’ouvreur vendredi et a comme prévu lâché quelques plumes sur cette première journée du rallye avant de parfaitement gérer la suite pour aller chercher une troisième place importante pour le championnat. "C'était une bonne journée" expliquait d’ailleurs déjà le Français samedi soir. "On est dans le plan, et si on arrive à valider ce podium dimanche, on fera un grand pas vers le titre". Arrivé en Grèce avec 38 points de mieux que son plus proche poursuivant, le pilote Toyota en repart avec six unités de plus au compteur (soit une marge de 44 points d’avance), notamment grâce aux erreurs de ses adversaires pour le titre.