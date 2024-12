10 choses que vous ne saviez pas sur le Dakar

L'étape 48h Chrono est une course dans la course

The Dakar Rally is a marathon not a sprint

Le rallye Dakar est classé parmi les rallyes-raids, ce qui signifie qu'il s'agit d'une course de longue distance qui se déroule sur plusieurs jours. Avec un parcours total de 7 759 km dont 5 115 km de contre-la-montre, le Dakar reste l'épreuve reine des rallyes-raids dans le monde. Depuis 2022, il fait partie du Championnat du monde de rallye-raid de la FIA (W2RC), qui compte cinq étapes. Dans cette série, le Dakar permet d’engranger le double de points, car il dure une semaine de plus que les quatre autres rallyes du calendrier. En plus du Dakar en Arabie Saoudite, le W2RC emmènera son convoi d’amateurs en tout-terrain aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud, au Portugal et au Maroc en 2025.

Toby Price carries on his Dakar adventure on four wheels

Toby Price, double vainqueur du Dakar à moto, passe aux quatre roues pour le Dakar 2025. L'Australien sera au volant d'un Toyota Hilux Overdrive, avec son ancien coéquipier KTM Sam Sunderland comme copilote. Cependant, les exploits à moto de Price au Dakar pendant une décennie ne seront pas oubliés de sitôt. La deuxième victoire de Price sur deux roues a eu lieu en 2019, et a permis à Red Bull KTM Factory Racing de remporter sa 18e victoire consécutive sur le célèbre rallye. Mais ce n'est même pas ce qu’il y avait de plus fou à l’époque. Pour remporter la course, Price avait parcouru 5 200 km avec un os cassé ! Quelques semaines avant le rallye, Price s’était cassé le scaphoïde du poignet droit. Il a envisagé de renoncer au rallye, mais a préféré embarquer pour le Pérou, et finalement remporter le dernier Dakar organisé en Amérique du Sud.

Waiting for the support truck to arrive

Les meilleures équipes d'usine disposent de camions d'assistance qui transportent des équipements vitaux sur chaque étape. Ils peuvent être utilisés en cas d'accident ou de problème mécanique. Même s’ils sont plus lents, ces camions d'assistance sont énormes et peuvent parcourir le terrain aussi bien que les voitures. Ces grosses bêtes du désert affrontent également les autres véhicules d'assistance du rallye dans leur propre catégorie.

Carlos Sainz victorious for a fourth time at the Dakar

Les caractéristiques inhabituelles du Dakar en font un laboratoire inégalé pour les technologies innovantes. Les déserts du Dakar ont régulièrement servi de terrain d'essai pour améliorer la vitesse et la sécurité. Le programme Dakar Future a permis aux voitures hybrides d'atteindre des niveaux de performance suffisants pour participer au rallye. C'est ce qu'a démontré le champion en titre du Dakar, Carlos Sainz, qui a remporté son titre en 2024 au volant d'une Audi RS Q e-tron équipée d'un groupe motopropulseur électrique. D'autres voies continuent de s'ouvrir pour des expérimentations technologiques susceptibles de transformer le paysage du rallye-raid dans les années à venir. L'esprit pionnier du Dakar est également au cœur du projet Mission 1000, une initiative visant à utiliser le rallye pour développer des sources de carburant plus durables.

Getting lost is a big part of Dakar lore

The final stage of the next Dakar features a mass start

L'arrivée du Dakar se faisait autrefois au Lac Rose, à 30 km au nord de la capitale sénégalaise. Le Lac Rose doit son nom à la couleur rose vif du lac, due à une algue unique, la dunaliella salina. Le lac est si coloré qu'il peut être observé de l'espace, et sa simple vue, après deux semaines de souffrance mentale et physique, a par le passé fait fondre en larmes spontanément des motards adultes. La 47e édition du rallye, en 2025, fera écho aux arrivées du Lac Rose du Dakar. Lors de la 12e et dernière étape, le convoi participera à un départ groupé, comme c'était le cas lorsque le Dakar se déroulait sur le continent africain.

