5 raisons pour lesquelles le rameur va révolutionner votre entraînement

Le rameur est un peu comme un chef d'orchestre pour vos muscles. Il engage près de 85% de votre masse musculaire. Des jambes, en poussant fermement, aux bras et au dos, en tirant la poignée, chaque coup de rame sollicite tout votre corps ou presque. Cet appareil mélange l'entraînement cardiovasculaire avec la musculation. Il offre un travail complet du corps qui améliore l'endurance musculaire et la force, tout en stimulant le cœur.

