Ces joueurs du RB Leipzig qui viennent renforcer votre Ultimate Team

sont incontournables ! FUT propose désormais de nombreuses cartes spéciales de stars des Taureaux Rouges. Elles se jouent très bien et nous vous les recommandons absolument. Laissez-nous vous présenter cinq cartes FUT sélectionnées par l'entraîneur Julian Nagelsmann. Elles pourraient bien faire toute la différence sur le terrain virtuel !

Dominik Szoboszlai - Future Stars

Ce ne sont cependant pas uniquement ses valeurs individuelles fortes telles que sa vitesse ou son dribble (de 93 chacune) qui rendent ce joueur de l'équipe nationale de Hongrie convaincant. En effet, ses quatre étoiles au pied gauche faible et ses quatre étoiles aux gestes techniques plaident également en sa faveur. Un autre point mérite d'être mentionné : sa valeur phénoménale pour les tirs à distance (94). Pour ajouter Szoboszlai à votre équipe, il vous faut actuellement utiliser 495 000 pièces. En comparaison, la carte Future Stars la plus appréciée (Ansu Fati du FC Barcelone) coûte environ trois millions de pièces.

Purs buteurs ou non, ces gars vont forcément vous aider à planter.

Dayot Upamecano - Vedettes

Vous cherchez un défenseur central au physique d’enfer, qui peut tacler quasiment tous les attaquants ? Dans ce cas, vous êtes à la bonne adresse avec la carte Vedettes de Dayot Upamecano. Les Vedettes sont des joueurs remarqués par leurs belles performances durant les matchs aller de la saison, et qui ont, en conséquence, reçu une version spéciale de leur carte en début d’année 2021. La valeur totale de la version Vedettes est sans cesse mise à jour pour garder une valeur supérieure à celle de la carte En Forme la plus récente.

Upamecano, comme Vedette, est un des meilleurs défenseurs centraux de la Bundesliga dans FIFA 21. Ses 89 en physique, 87 en défense, et 84 en vitesse représentent d'excellentes statistiques pour un défenseur central. Les quelques 400’000 pièces qu'il vaut sont de l'argent FUT bien investi !

Lukas Klostermann - UCL Live

. La carte UCL Live de ce défenseur central des Taureaux Rouges, rapide comme une flèche, est cependant d'un tout autre niveau. Depuis l'entrée des Lipsiens en huitième de finale, cette carte a une note totale de 85. Ses valeurs individuelles, telles que ses 87 en vitesse, 87 en défense, et 82 en physique, font de Klostermann en version UCL Live un joueur défensif incroyablement bon qui renforcera n'importe quelle équipe dans FUT 21.

Continuons avec des défenseurs exceptionnels : Lukas Klostermann compte déjà parmi les meilleurs défenseurs dans sa version Or Standard et a été intégré à de

Péter Gulácsi - En Forme

Nous vous recommandons également fortement la carte En Forme du gardien Péter Gulácsi. En effet, seuls les deux autres gardiens Manuel Neuer du FC Bayern, et Yann Sommer de Gladbach-Schlussmann ont des cartes présentant de meilleures valeurs au sein de la Bundesliga.

Gulácsi saura vous convaincre non seulement avec ses excellents réflexes (87), mais aussi d’une manière plus globale puisque toutes ses autres statistiques sont à la hauteur. Avec Gulácsi en version En Forme, vous assurez un poste clé qui vous permettra très certainement de faire basculer des matchs à votre avantage, avec brio. Ce gardien de l'équipe nationale hongroise vous coûtera actuellement environ 65’000 pièces.

Marcel Sabitzer, Konrad Laimer & Nordi Mukiele

Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, et Nordi Mukiele dans FUT 21