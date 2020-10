Une fois passé avec succès le cap de la candidature à l’Academy du Red Bull Media World, les heureux élus se sont retrouvés confrontés au défi suivant : réaliser le clip le plus cool qui soit au Red Bull Alpenbrevet. Mais avant de partir caméra au poing, il y avait des ateliers au programme. Car pour obtenir de bons résultats lors d’un événement live, il faut s’y préparer, et donc les 2 premiers jours du camp ont été consacrés au storytelling, à la technique de prise de vue et aux plans de tournage.

Une fois passé avec succès le cap de la candidature à l’Academy du Red Bull Media World, les heureux élus se sont retrouvés confrontés au défi suivant : réaliser le clip le plus cool qui soit au Red Bull Alpenbrevet. Mais avant de partir caméra au poing, il y avait des ateliers au programme. Car pour obtenir de bons résultats lors d’un événement live, il faut s’y préparer, et donc les 2 premiers jours du camp ont été consacrés au storytelling, à la technique de prise de vue et aux plans de tournage.

Une fois passé avec succès le cap de la candidature à l’Academy du Red Bull Media World, les heureux élus se sont retrouvés confrontés au défi suivant : réaliser le clip le plus cool qui soit au Red Bull Alpenbrevet. Mais avant de partir caméra au poing, il y avait des ateliers au programme. Car pour obtenir de bons résultats lors d’un événement live, il faut s’y préparer, et donc les 2 premiers jours du camp ont été consacrés au storytelling, à la technique de prise de vue et aux plans de tournage.