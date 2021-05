Cette fois encore, nous sommes allés chercher les meilleurs talents cinématographiques de Suisse pour mettre en boîte avec eux la Wings For Life World Run sous de nouvelles perspectives dans le cadre de la Red Bull Media World Academy.

Mais comment se déroule un tel camp ?

À ceux qui ont réussi à se démarquer des autres talents cinématographiques suisses à l’issue de la procédure de candidature, on a tout d’abord dispensé tout un tas de conseils pendant 2 journées d’ateliers : du storytelling aux techniques et exercices de tournage en passant par les trucs de pro et le process de préproduction.

Ensuite, chacun des 3 groupes a découvert qui seraient leurs personnages principaux dans la Wings For Life World Run. Et là se pose alors un grand challenge : quelle histoire raconter à leur sujet ? En effet, cette décision, c’était à chaque groupe de la prendre. Pour se préparer au dimanche de tournage, tous se sont donc attelés à en apprendre le plus possible sur ces personnes, à écrire une storyline et à prévoir tous les plans nécessaires.

Puis, au troisième jour du camp, c’est parti : tôt le matin, une fois les caméras dans le sac, les groupes se sont rendus sur les lieux prévus – l’un près de Genève, les autres à Zurich. Car contrairement aux grands événements précédents à Zoug, cette fois-ci les participantes et participants pouvaient courir là où ils le souhaitaient via une app.

« Nous courons pour ceux qui ne le peuvent pas »

Telle est la devise de la course caritative Wings For Life World Run . Pour quelqu’un comme Tadesse Abraham qui a fondé toute sa carrière sur sa passion pour la course, c’est une initiative qui mérite tout particulièrement d’être soutenue. Les talents cinématographiques Nicole, Gioele et Hendrik l’ont suivi le jour de la course, près de Genève, et se sont entretenus avec lui de ce qui le fait vibrer :

Tadesse Abraham - Gioele, Nicole & Hendrik

« Se vider la tête et tout donner »

C’est pour une fois à pied et non sur des skis que sont parties les fondeuses Laurien Van der Graaff et Nadine Fähndrich. L’équipe de Philippe, Katerina et Lukas ont interviewé les deux sportives de haut niveau et les ont suivies sur leur parcours de course. Pour savoir ce que disent les deux coéquipières sur les compétitions, les succès et les limites qu’elles ont en commun dans l’univers du sport, cliquez ici :

Nadine Fähndrich & Laurien Van der Graaff - Philippe, Katerina und Lukas

Catch me if you can

Le format de la Wings For Life World Ru n distingue cette course de toutes les autres : en effet, ici, c’est la ligne d’arrivée qui part vous rattraper après un temps donné, sous forme de ce que l’on appelle la Catcher Car. Ceci s’étant fait virtuellement avec l’App Run 2021, la Renault Captur spécialement « entraînée » pour cela s’en est acquittée sans peine. Dans leur clip cependant, Emre, Leon et Jean-Claude ont donné un nouveau job au SUV hybride. Lequel ? Voyez ici :

Ambassador Catcher Car - Leon, Emre and JC

Après une longue journée ensoleillée de production, toutes les équipes se sont rendues à Lucerne pour la postproduction. Le dernier jour du camp, sous la direction du coach Roman, tous les groupes ont peaufiné leurs clips. Vous voulez savoir comment ça c’est passé pour eux et aller jeter un coup d’œil dans les coulisses du Red Bull Media World Academy Filmcamp de 4 jours ? Cliquez ici :

Behind The Scenes - Red Bull Media World Academy Filmcamp

Nous tenons à remercier ici nos partenaires dont le soutien a activement contribué à rendre possible la Red Bull Media World Academy :

Studio1 et le coach cinématographique Roman Lehmann

Red Bull Sound Supply, pour la mise à disposition de la musique

Sony, pour la mise à disposition de l’équipement de tournage

Eizo, pour la mise à disposition des écrans

• Wings For Life World Run, pour la possibilité d’enregistrer l’événement

Le Musée Suisse des Transports, pour la mise à disposition des locaux de postproduction

Et nous remercions naturellement très chaleureusement Valentin (@lifeoval), ancien participant à l’Academy, pour le clip Behind the Scenes.

Intéressé.e ? Voici comment participer à un Academy camp :

La Red Bull Media World Academy recherche les meilleurs talents de Suisse en matière de médias. Si tu te passionnes pour les contenus novateurs, si tu veux exploiter les bons trucs des pros et en tirer le maximum, et si « high quality » fait partie de ton vocabulaire de producteur, tu es au bon endroit. Tu trouveras ici de plus amples informations.