ce samedi. À Bogota, le rider colombien a remporté, chez lui, la course référence de VTT descente urbaine, disputée sur le plus long tracé du monde. Une épreuve qui s’étale sur 2,4km, dont le départ est situé à 3152m d’altitude et sur lequel les compétiteurs dévalent plus de 1000 marches d’escaliers en l’espace de 4 minutes. À la limite de la chute à plusieurs reprises tout au long du parcours, tout comme lors des qualifications d’ailleurs, Sanchez a flirté avec les limites pour réussir un run presque parfait lors de la finale.

Le Colombien signe un temps de 4:30:840. Il se paie le luxe, pour quelques dixièmes de seconde, de battre le record du tracé, établi par le Français Adrien Loron en 2021 (4:31:485). Le tenant du titre était pourtant le grand favori ce samedi pour réussir le doublé dans la capitale sud-américaine. Tout a d’ailleurs bien commencé pour le tricolore de 29 ans qui semblait parti pour une démonstration. Mais à mi-course, Loron a connu un problème technique. Sa chaîne s’est bloquée, le Français allait donc devoir boucler le reste de la descente sans pouvoir pédaler. Loron pouvait malgré tout espérer s’assurer un podium et a donc poursuivi son run à fond. Mais une terrible glissade à la réception d’un saut sur la dernière portion a mis fin à tous ses espoirs de résultat. Sur un tracé humide, l’accident a été impressionnant dans les terribles escaliers de Bogota. Plus de peur que de mal finalement.

Red Bull Monserrate Cerro Abajo, plus longue course de DH urbaine au monde