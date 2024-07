Comment bien récupérer après votre session de vélo ?

Si vous n’allouez pas à votre corps le temps nécessaire pour qu’il se remette après une session, il finira par vous le montrer et vous risquez alors de vous blesser. De plus, vos muscles n’élimineront pas les toxines générées pendant l’activité physique, vous n’aurez donc aucun gain en termes de prise de masse

Après un effort, de quelque type que ce soit, récupérer est tout simplement crucial, c’est d’autant plus vrai pour le vélo. Si vous n’allouez pas à votre corps le temps nécessaire pour qu’il se remette après une session, il finira par vous le montrer et vous risquez alors de vous blesser. De plus, vos muscles n’élimineront pas les toxines générées pendant l’activité physique, vous n’aurez donc aucun gain en termes de prise de masse (ou autre). Sans progrès, vous vous exposez à une certaine fatigue mentale (et physique) qui peut entraîner une perte de motivation, tout le contraire de ce que l’on souhaite lorsqu’on pratique un sport.

Heureusement, plusieurs choses peuvent être mises en place dans votre routine, au cours d’une saison ou de sessions plus ou moins régulières, pour l’optimiser et vous permettre de progresser (et de prendre du plaisir).

Nutrition et hydratation, les meilleurs aliments et boissons

Du côté des aliments, les glucides et les protéines sont un élément clef pour favoriser la bonne réparation des muscles. Noix, poulet, bœuf, poisson … vous avez le choix. D’après plusieurs experts, le meilleur moment pour les ingurgiter oscille entre 30 et 60 minutes après être descendu de vélo.

Selon la croyance populaire, s’étirer après un entraînement de vélo réduirait les douleurs ressenties par la suite et les dégâts causés aux muscles. Pourtant, plusieurs études ont démontré que ce n’était pas le cas, ou alors, que l’impact était absolument minime. Ce qui est vrai, c’est que les étirements boostent votre flexibilité, votre souplesse, et permettent donc de fortement limiter le nombre de micro lésions subies au cours d’un effort intense . Bien sûr, ne vous limitez pas seulement aux jambes lorsque vous vous étirez.

Massage et auto-massages, techniques et bénéfices

