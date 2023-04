Give me 5 : Dibby Sounds nous dévoile ses 5 sources d’inspiration

« Un album qui reste à mes yeux l’album du siècle de par sa musicalité, son travail, sa direction artistique. C’est un de mes objectifs de pouvoir un jour travailler un album comme Kanye a pu travailler MBDTF, en y incorporant des productions très pointues, avec de vrais instruments mélangés aux samples, des featurings de qualités, une direction artistique poussée et un court-métrage (ou long métrage même) au lieu de simples clips. Sur l’album figurent des chansons qui durent 9 minutes et on les écoute sans voir le temps passer, c’est bien la preuve que le projet est un chef d’œuvre réussi et intemporel. »

« Un album qui reste à mes yeux l’album du siècle de par sa musicalité, son travail, sa direction artistique. C’est un de mes objectifs de pouvoir un jour travailler un album comme Kanye a pu travailler MBDTF, en y incorporant des productions très pointues, avec de vrais instruments mélangés aux samples, des featurings de qualités, une direction artistique poussée et un court-métrage (ou long métrage même) au lieu de simples clips. Sur l’album figurent des chansons qui durent 9 minutes et on les écoute sans voir le temps passer, c’est bien la preuve que le projet est un chef d’œuvre réussi et intemporel. »

« Un album qui reste à mes yeux l’album du siècle de par sa musicalité, son travail, sa direction artistique. C’est un de mes objectifs de pouvoir un jour travailler un album comme Kanye a pu travailler MBDTF, en y incorporant des productions très pointues, avec de vrais instruments mélangés aux samples, des featurings de qualités, une direction artistique poussée et un court-métrage (ou long métrage même) au lieu de simples clips. Sur l’album figurent des chansons qui durent 9 minutes et on les écoute sans voir le temps passer, c’est bien la preuve que le projet est un chef d’œuvre réussi et intemporel. »

« La musique va tellement vite ces temps, on se lasse de tout ce qu’on écoute. On découvre un single de deux minutes et il y en a un autre droit derrière, on consomme la musique façon fast food. Ramener des chansons travaillées à l’image de la haute-couture et dont le temps n’est pas une limite mais plutôt une capsule intemporelle, c’est quelque chose que je vise à concevoir pour mes futurs projets. C’est pour cela que « My Beautiful Dark Twisted Fantasy » est une inspiration à mes yeux, j’écoute cet album sans décrocher comme si je regarderais un chef d’œuvre cinématique. »

« La musique va tellement vite ces temps, on se lasse de tout ce qu’on écoute. On découvre un single de deux minutes et il y en a un autre droit derrière, on consomme la musique façon fast food. Ramener des chansons travaillées à l’image de la haute-couture et dont le temps n’est pas une limite mais plutôt une capsule intemporelle, c’est quelque chose que je vise à concevoir pour mes futurs projets. C’est pour cela que « My Beautiful Dark Twisted Fantasy » est une inspiration à mes yeux, j’écoute cet album sans décrocher comme si je regarderais un chef d’œuvre cinématique. »

« La musique va tellement vite ces temps, on se lasse de tout ce qu’on écoute. On découvre un single de deux minutes et il y en a un autre droit derrière, on consomme la musique façon fast food. Ramener des chansons travaillées à l’image de la haute-couture et dont le temps n’est pas une limite mais plutôt une capsule intemporelle, c’est quelque chose que je vise à concevoir pour mes futurs projets. C’est pour cela que « My Beautiful Dark Twisted Fantasy » est une inspiration à mes yeux, j’écoute cet album sans décrocher comme si je regarderais un chef d’œuvre cinématique. »