Red Bull Alpenbrevet: Une fête de boguet à Glaris

"Gang of the Year"

Pour la 13e fois déjà, le Red Bull Alpenbrevet a eu lieu le week-end passé en Suisse. Et cette année encore, un parcours idyllique attendait les participant(e)s lors de cette excursion.

Au départ de Glaris, les pilotes et leurs boguets se sont lancés sur un parcours de 147 kilomètres, tout d'abord en direction du Kerenzerberg. Ils ont ensuite longé le paysage de rêve autour du Walensee en direction du Toggenburg. Le parcours a ensuite repris le chemin de Glaris en passant par le poste de ravitaillement de Wildhaus-Alt St. Johann.

Quand on a 7h30 de route devant soi...

Comme chaque année, le principe était le suivant : le/la gagnant(e) n'était pas celui ou celle qui allait le plus vite, mais celui ou celle dont le temps se rapprochait le plus du temps moyen de tous les participants.

7 heures et 28 minutes