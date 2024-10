Des Deux-Temps aux Sommets : Retour sur le Red Bull Alpenbrevet 2024

, qui s'est tenue le 5 octobre 2024, n'a pas dérogé à la règle, offrant aux participants et aux spectateurs une journée marquée par l'aventure, la camaraderie et la beauté des paysages. Voici le résumé en quelques chiffres.

est bien plus qu'une simple course à travers les montagnes suisses. En 14 ans, des centaines d'amateurs de vélomoteurs se rassemblent pour partager leur passion pour ces mécaniques et parcourir des centaines de kilomètres de routes sinueuses. La

L'événement célèbre non seulement la mécanique, mais aussi la culture unique qui entoure ces machines. Les participants viennent avec des modèles restaurés, customisés et parfois même extravagants, prêts à affronter les cols de montagne, tout en se connectant avec d'autres passionnés.

L'événement célèbre non seulement la mécanique, mais aussi la culture unique qui entoure ces machines. Les participants viennent avec des modèles restaurés, customisés et parfois même extravagants, prêts à affronter les cols de montagne, tout en se connectant avec d'autres passionnés.

L'événement célèbre non seulement la mécanique, mais aussi la culture unique qui entoure ces machines. Les participants viennent avec des modèles restaurés, customisés et parfois même extravagants, prêts à affronter les cols de montagne, tout en se connectant avec d'autres passionnés.

de toute la Suisse et d’ailleurs se sont donnés rendez-vous au pied du Harder Kulm, dans le célèbre JungfrauPark d'Interlaken. Les «Hödi» (boguet en Suisse allemand) rutilants ont défilé devant un public enthousiaste d'admirer les plus ou moins vieilles mécaniques.

Pour cette 14e édition, 1400 passionnés de toute la Suisse et d’ailleurs se sont donnés rendez-vous au pied du Harder Kulm, dans le célèbre JungfrauPark d'Interlaken. Les «Hödi» (boguet en Suisse allemand) rutilants ont défilé devant un public enthousiaste d'admirer les plus ou moins vieilles mécaniques.

Pour cette 14e édition, 1400 passionnés de toute la Suisse et d’ailleurs se sont donnés rendez-vous au pied du Harder Kulm, dans le célèbre JungfrauPark d'Interlaken. Les «Hödi» (boguet en Suisse allemand) rutilants ont défilé devant un public enthousiaste d'admirer les plus ou moins vieilles mécaniques.

Du « Café Racer » au « Chopper », chaque participant a mis un point d'honneur à personnaliser son vélo-moteur, contribuant à un spectacle haut en couleur et en diversité. Ce sont des passionnés de tous âges et de toutes horizons qui, le temps d'une journée, deviennent les héros d’une sortie alpine.

Du « Café Racer » au « Chopper », chaque participant a mis un point d'honneur à personnaliser son vélo-moteur, contribuant à un spectacle haut en couleur et en diversité. Ce sont des passionnés de tous âges et de toutes horizons qui, le temps d'une journée, deviennent les héros d’une sortie alpine.

Du « Café Racer » au « Chopper », chaque participant a mis un point d'honneur à personnaliser son vélo-moteur, contribuant à un spectacle haut en couleur et en diversité. Ce sont des passionnés de tous âges et de toutes horizons qui, le temps d'une journée, deviennent les héros d’une sortie alpine.

3 gagnants - Gang of the Year, boguet de l'année et meilleur temps moyen.

"Gang of the Year"

Cette année, le titre de "Gang of the Year" a été attribué à la « 2-Takt Mafia », une équipe argovienne qui a su conquérir le cœur du public grâce à son enthousiasme débordant. Le Gang formé en 2013 n'a jamais manqué une participation au Red Bull Alpenbrevet depuis sa création.

Cette année, le titre de "Gang of the Year" a été attribué à la « 2-Takt Mafia », une équipe argovienne qui a su conquérir le cœur du public grâce à son enthousiasme débordant. Le Gang formé en 2013 n'a jamais manqué une participation au Red Bull Alpenbrevet depuis sa création.

Töffli of the Year

Le prix du " Töffli of the Year " a été remporté par Nicole Schneider, un chef-d'œuvre de restauration et de personnalisation.

Le prix du " Töffli of the Year " a été remporté par Nicole Schneider, un chef-d'œuvre de restauration et de personnalisation.