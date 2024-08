Du Red Bull Basement à la lessive écologique

Paramveer Bhachu: Après nos études en 2021, nous avons rejoint un accélérateur de start up. C'est là que nous avons créé l'entreprise et développé le produit. Ensuite, nous avons été acceptés dans The Greenhouse, un programme de l'Institut Grantham à l'Imperial College de Londres. Nous avons également participé à différents prix comme Young Innovators et Women in Innovation, que Joanna a remporté haut la main.

Joanna Power: Les quelques dernières années ont été placées sous le signe du développement. Nous avons continué à développer le produit, nous nous sommes occupés de la production et avons reçu le Net Zero Living Grant. Nous sommes toujours dans la phase de développement du produit, mais nous espérons que ce ne sera plus long. Dès que nous aurons le feedback nécessaire, nous pourrons essentiellement concevoir pour la production.