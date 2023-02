Le Red Bull BC One s'apprête à déferler sur le stade Roland-Garros de Paris

Le légendaire stade Roland-Garros a l'habitude d'accueillir les meilleurs joueurs de tennis du monde sur ses courts en terre battue emblématiques. Mais en octobre prochain, il n'y aura pas de raquette en vue, car le stade parisien se transformera en la plus grande scène de break international, sur laquelle les meilleurs b-boys et b-girls du monde se battront pour le titre convoité de Red Bull BC One World Championship.

Ce sera la troisième fois que Paris accueille la finale mondiale du Red Bull BC One. La première fois, c'était en 2008, lorsque le Sud-Coréen B-Boy Wing a remporté le championnat après une finale épique contre le Japonais Taisuke. La deuxième fois, c'était en 2014, lorsque Taisuke s'était à nouveau hissé jusqu'en finale, mais cette fois-ci, il s'était incliné face au casseur néerlandais Menno, qui allait remporter le titre à deux autres reprises.

Les billets pour la Red Bull BC One World Final sont en vente dès maintenant. Achetez vos billets sur www.redbullbcone.com

Paris est l'hôte Red Bull BC One World Final 2023 © Little Shao

En savoir plus sur la Red Bull BC One World Final

La finale mondiale du Red Bull BC One est une compétition inoubliable de casse en un contre un qui a débuté en 2004. Depuis lors, l'événement a eu lieu 19 fois et a été accueilli dans une grande ville différente chaque année.

Grâce à la sélection de wildcard et à d'autres compétitions de qualification, la finale mondiale voit les 16 meilleurs b-boys et 16 meilleures b-girls de la planète se réunir pour se disputer la ceinture convoitée Red Bull BC One. Les briseurs de grève opposent leurs compétences d'élite, démontrant le plus haut niveau de powermoves, de toprock steps, de footwork, de freezes, de tricks et plus encore. De plus, la compétition est animée par des DJs renommés de la scène du hip-hop et du break, et l'événement est retransmis en direct à un public mondial de fans.

La Red Bull BC One World Final 2022 a connu un retour épique dans le berceau de la culture hip-hop, New York City, aux États-Unis. La B-Girl India, originaire des Pays-Bas, a remporté son premier titre et est devenue la plus jeune b-girl de tous les temps à revendiquer la ceinture de champion, tandis que le B-Boy Victor (États-Unis) a remporté son deuxième titre de la finale mondiale devant son public.

Avec la finale mondiale de 2023 qui aura lieu à Paris, l'année du 50e anniversaire du hip-hop, il ne fait aucun doute que le décor est planté pour un autre événement historique.

Le stade Roland-Garros va être transformé en arène © Ghostographic

Comment se qualifier pour la finale mondiale ?

Chaque année, plusieurs pays organisent des compétitions de qualification appelées Red Bull BC One Cyphers. Des milliers de breakers s'affrontent pour devenir le champion de leur pays et gagner une place dans le cypher de la dernière chance. Le Last Chance Cypher est le moment où tous les champions de cyphers du monde entier s'affrontent pour obtenir l'une des places disponibles dans le top 16 des finales mondiales b-boy et b-girl.

Avec plus de 90 événements et programmes à travers le monde, la saison du Red Bull BC One Cypher est une partie passionnante de la route vers la finale mondiale du Red Bull BC One.

Ne manque pas l'action

Le toujours très attendu Red Bull BC One Camp se déroulera à Paris dans les jours qui précèdent la compétition de la finale mondiale. Des légendes et des étoiles montantes se réuniront pour des ateliers, des panels et des battles ouvertes.

La compétition suprême à Paris © Little Shao

Certaines parties du programme du camp seront diffusées sur Red Bull TV et sur les canaux de médias sociaux de Red Bull BC One.

Pour ceux qui souhaitent assister à la finale mondiale Red Bull BC One 2023, à Paris, les billets sont désormais en vente. Les fans peuvent également se tenir au courant des gagnants des cyphars nationaux et de ceux sélectionnés pour la finale mondiale en suivant la saison du Red Bull BC One 2023 sur www.redbullbcone.com.