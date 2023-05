Deux nouveaux champions suisses du Red Bull BC One !

Lors de deux éliminatoires à Bienne et à Genève, 16 B-Boys et 4 B-Girls se sont qualifiés pour le Red Bull BC One Cypher Switzerland. L'attention portée à la danse est plus grande que jamais. 1000 spectateurs se sont rendus dans la halle 622 de Zurich-Oerlikon, qui affichait complet, pour encourager les meilleurs danseurs du pays et découvrir qui représentera la Suisse à la finale mondiale en octobre à Paris !

Depuis l'introduction des B-Girl Cyphers, la Zurichoise s'est retrouvée plusieurs fois en finale. A Oerlikon, elle a enfin réussi à réaliser le grand exploit contre la co-finaliste Jazzy Jes et à remporter son premier titre. Une victoire attendue depuis longtemps qui n'a pas vraiment surpris Becca : "J'avais déjà de meilleures sensations que les années précédentes. Du coup, j'étais plus détendue ce soir et j'ai pu me présenter avec beaucoup plus d'assurance !"

