Ami et Hong 10 sont les champions du Red Bull BC One 2023

Les battles sont terminés ! La course pour les deux ceintures de champions de la finale mondiale du Red Bull BC One 2023 fait partie de l'histoire. Devant 8000 spectateurs réunis dans l'emblématique Stade Roland Garros, berceau des stars du tennis à Roland-Garros, les 16 meilleurs B-girls et B-boys du monde entier ont célébré le breaking au plus haut niveau. Ils ont transformé le légendaire stade de tennis en une arène de breaking vibrante : un avant-goût impressionnant de ce qui sera présenté sur scène lors de la première édition des Jeux olympiques d'été de 2024, qui se dérouleront à Paris. Après quatre heures et 30 battles passionnants, le Sud-Coréen B-Boy Hong 10 et la Japonaise B-Girl Ami sont devenus les vainqueurs acclamés. L'emblématique Stade Roland-Garros à Paris, berceau du tennis mondial.

Deuxième coup d'éclat de la B-girl Ami du Japon

Ami a remporté sa deuxième finale mondiale Red Bull BC One en 2023. © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Lors du B-Girl-Battle, Ami, 24 ans, s'est imposée face à ses concurrentes. Dans une finale passionnante contre la Chinoise 671, Ami a montré qu'elle était une B-girl complète avec beaucoup de créativité et de charisme - travail de pied précis et power moves dynamiques inclus. Cette victoire est sa deuxième victoire en finale mondiale, après avoir marqué l'histoire en devenant la première championne B-girl de la finale mondiale Red Bull BC One 2018. Elle est désormais l'une des deux seules B-girls à avoir remporté deux fois le titre de la Red Bull BC One World Final. L'autre est la B-Girl Kastet.

Lorsqu'on lui a demandé comment elle se sentait après sa deuxième victoire, elle a répondu : "Je suis tellement heureuse d'avoir remporté la ceinture Red Bull BC One une deuxième fois. Mais je suis encore plus heureuse d'avoir pu m'exprimer et m'amuser sur scène. Cette fois, j'ai essayé de ne pas me concentrer sur la ceinture, car je savais que le Top 16 et chaque battle seraient difficiles. J'ai donc essayé de ne pas penser à gagner, mais de profiter de la scène et de revenir à la raison initiale pour laquelle j'ai commencé à breaker - pour m'amuser".

Ami © Thinh Souvannarath / Red Bull Content Pool

La jurée Babyson de France a commenté la dernière battle : "Pour moi, Ami montre qu'elle est mûre. Elle n'a pas besoin de faire de grands mouvements pour montrer qu'elle a une histoire avec sa danse et ses goûts. Elle donne simplement l'impression de le faire. La finale était serrée et il était difficile pour moi de trancher, mais Ami était tout simplement plus expérimentée. 671 est tellement bonne et étonnante, mais elle est encore jeune".

Hong 10 pour le triplé

Hong Ten © Thinh Souvannarath / Red Bull Content Pool

Le vétéran a su tenir en respect les jeunes stars de la scène. Hong 10, originaire de Corée du Sud, a remporté la victoire dans le B-Boy Battle - et ce à 38 ans. Avec ses mouvements entraînants, il s'est imposé face au danseur canadien Phil Wizard, qui considère Hong 10 depuis longtemps comme un mentor sur son chemin et qui l'a déjà affronté dans d'innombrables battles afin de se développer et de devenir toujours meilleur. Ce triomphe est son troisième titre Red Bull BC One, après ses victoires de 2006 et 2013. Le légendaire Hong 10 a prouvé que les compétences dépassent l'âge et a étonné par ses innombrables mouvements signatures et son contrôle parfait lors de freezes et de combos complexes.

Mon objectif était d'atteindre la finale avec Phil Wizard, donc j'étais déjà content d'y arriver. Hong 10

Grâce à cette performance de haut niveau, B-Hong 10 a décroché sa troisième ceinture de champion du Red Bull BC One World Final, ce qui n'avait été fait auparavant que par un B-Boys Menno en 20 ans d'histoire du plus grand tournoi individuel de breaking du monde. "Mon objectif était d'atteindre la finale avec Phil Wizard, j'étais donc déjà content d'y être parvenu. Je me suis déjà beaucoup entraîné avec Phil, il est au niveau, mais on ne sait jamais qui va gagner un battle. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini", a expliqué Hong 10 après sa victoire : "Je ne pense pas que je viserai un quatrième titre de Red Bull BC One World Final, je laisse ça aux jeunes sauvages. Pour l'instant, je veux me concentrer sur le fait de travailler avec la communauté plutôt que de participer à des battles".

Le juré Flea Rock des Etats-Unis a déclaré à propos de la performance de Hong 10 : "C'était vraiment étonnant de le voir. C'est le plus âgé là-haut, et le fait qu'il ait gagné te montre que l'âge n'a pas d'importance. Hong 10 a son propre style. Quand tu vois une silhouette de lui, tu sais que c'est Hong 10. Quand tu le regardes faire un break, tu te rends compte du nombre de signatures movers qu'il a et du nombre de concepts différents qu'il a imaginés lui-même. Tout le monde a fait du bon boulot ; c'était dur, mais je pense que Hong 10 le mérite dans l'ensemble".

B-Girl Becca et B-Boy Lotus représentant la Suisse

B-Girl Becca et B-Boy Lotus étaient à Paris pour défendre les couleurs de la Suisse. Vainqueurs du Red Bull BC One Cypher 2023 à Zurich, ils ont obtenu leur billet pour la Last Chance Cypher se tenant le vendredi avant la finale mondiale.

Malgré des solides prestations, ils n'ont pas réussis à passer ce dernier cap les menants au stade de Roland Garros pour les derniers 16.

C'était une opportunité de ouf de pouvoir être ici à mon âge. Bien sûr, je suis déçu un peu du résultat mais pas de ma prestation. B-Boy Lotus

B-Girl Becca © Dean Treml / Red Bull Content Pool

C'est parti pour la Red Bull BC One World Final 2023 à Paris

La Red Bull BC One World Final 2023 a débuté avec une sélection impressionnante de breakers talentueux : 16 B-boys et 16 B-girls venus du monde entier se préparaient à se battre pour la ceinture de champion. Ils se sont affrontés sur la scène du légendaire Stade Roland Garros et se sont battus pour une place convoitée en quart de finale, tout en captivant plus de 8 000 spectateurs. Chez les B-Boys, Kastrito (Mexique), Phil Wizard (Canada), Hong 10 (Corée du Sud), Kid Karam (Grande-Bretagne), Khalil (France), Mighty Jake (Venezuela), Dany Dann (France) et Issin (Japon) sont passés. Lors de la rencontre suivante, Phil Wizard (Canada) a défié le Japonais Issin, tandis que Dany Dann (France) a affronté la légende coréenne Hong 10. Le point culminant a été l'épreuve de force électrisante entre l'expérimenté Hong 10 et Phil Wizard de Toronto, qui a également des origines coréennes.

Allef a représenté le Brésil dans le Top 16 © Thinh Souvannarath/Red Bull Content Pool

Chez les B-Girls, les quarts de finale ont mis en vedette Ami (Japon), India (Pays-Bas), Nicka (Lituanie), Riko (Japon), 671 (Chine), Syssy (France), Yasmin (Japon) et Stefani (Grande-Bretagne). Les demi-finales ont été tout aussi passionnantes : la gagnante en titre de 2022, Indien, a affronté la Japonaise Ami, tandis que 671, la Chinoise, a dansé contre la Lituanienne Nicka, ce qui a donné lieu à une finale passionnante entre Ami et 671.

Le jury des icônes

Les 16 B-Girls et B-Boys avaient tous un objectif : convaincre les cinq membres du jury de haut niveau de les envoyer un tour plus loin grâce à leurs mouvements. Des B-Boys comme Flea Rock, B-Boy Kill, et le précurseur du hip-hop latino-américain Dr. Hill, l'icône française du breaking Babyson et la top B-girl espagnole Movie One ont observé les battles avec un œil attentif et ont ensuite élu leurs favoris. Les MC MyVerse et Amjad ont guidé les spectateurs tout au long du spectacle de danse, et DJ One Up a mis des beats qui ont poussé les breakers à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Firebird does the head-hollowback in the battle against 671 © Dean Treml