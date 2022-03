Red Bull BC One World Final 2022 : le retour aux origines du breaking

En novembre 2022, les meilleurs breakers du monde se retrouveront à New York, berceau du breaking et du hip-hop, pour la Red Bull BC One World Final. Les 16 meilleurs B-Boys et les 16 meilleures B-Girls ont été sélectionnés au terme de plus de 60 runs de qualifications organisés dans plus de 30 pays. Place maintenant à une battle homérique pour le titre.

Une chose est déjà claire : il n’existe pas de meilleur endroit que New York pour organiser cette finale. En effet, c’est au début des années 1970 que le breaking y est né comme l’un des quatre éléments fondamentaux du hip-hop. Il s’est ensuite développé grâce à l’esprit créatif des jeunes danseurs du Bronx qui multipliaient les expérimentations musicales pour découvrir de nouvelles expressions artistiques.

Logistx et Victor espèrent être de la compétition à New York. © Kien Quan

L’histoire du breaking est marquée par un moment très particulier : nous sommes en 1973, au numéro 1520 de l’avenue Sedgwick. Dans le hall d’un immeuble d’appartements du Bronx, DJ Kool Herc était disc jockey lors d’une fête « back-to-school ». C’est là qu’il découvre la fameuse technique du « merry-go-round » : il passe simultanément sur deux platines deux morceaux identiques en séquences successives. Herc construisait ses breakbeats avec des chansons comme « Apache » du Incredible Bongo Band, accordant toujours plus d’espace aux B-Boys et aux B-Girls pour qu’ils se lancent dans des windmills ou des headspins. Dès lors, le hip-hop et le breaking afficheront leurs différences.

Au cours de la décennie suivante, l’épicentre des cultures rap et hip-hop (comme le Djing et l’art du graffiti) s’est déplacé vers Hollywood. Au début des années 80, d’innombrables films ont été produits sur des thématiques hip-hop. Citons par exemple « Wild Style » (1983), « Beat Street » (1984) et « Breakin' » (1984). Dans chacune de ces productions, les plus talentueux B-Boys de New York étaient présents, ce qui les rendait de plus en plus populaires à travers le monde et plaçait le breaking sous le feu des projecteurs.

Les meilleurs breakers du monde se retrouvent à New York. © Kien Quan

Aujourd’hui, le breaking s’est imposé comme un phénomène mondial. Les breakers de toutes les générations ont repoussé toujours plus loin les limites athlétiques et acrobatiques de cette forme d’art, au point que le breaking soit dorénavant reconnu comme un sport à part entière. Il deviendra discipline olympique lors des Jeux de Paris 2024. Mais d’ici là, la finale du Red Bull BC One est donc de retour à New York. Elle invite la communauté internationale à venir célébrer les racines et le futur de cet art.

Afin de promouvoir la culture du breaking, le Red Bull BC One Camp sera organisé en marge la compétition. Les légendes de tous horizons et les stars montantes s’y retrouveront pour participer à des ateliers, des démonstrations et des battles, mettant à l’honneur une communauté du breaking en perpétuelle mutation.

Si vous souhaitez avoir un avant-goût de ce qui vous attend, n’hésitez pas à découvrir les moments forts de la précédente Red Bull BC One World Final , organisée l’année dernière en Pologne. À l’issue de la compétition, c’est le B-Boy Amir du Kazakhstan et la B-Girl Logistx des États-Unis qui sont montés sur la plus haute marche du podium !

Vous pouvez admirer ici les ultimes battles de la Red Bull BC One World Finals 2021 :

7 min Ultime battle des B-Girls : Logistx contre Vavi

9 min Ultime battle des B-Boys : Amir contre Phil Wizard