Red Bull Big Wave Awards : les lauréats sont connus !

Du côté des dames, la Française

a raflé les trois-quarts du butin. Elle décroche ainsi les titres de Ride Of The Year, Performer Of The Year et de Biggest Tow pour la vague de sa vie à Jaws. Le seul trophée restant va à

Paige Alms,

qui a défendu avec succès le Biggest Paddle Award qu’elle avait déjà remporté l’an dernier.