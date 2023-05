Ces 5 moments inoubliables de Red Bull Caisses à Savon

, c’est une course effrénée entre des centaines de casse-cous du monde entier qui tentent de réaliser le meilleur chrono possible sur une piste semée d’embuches, le tout, dans de petits bolides sans moteur conçus pour l'occasion.

Red Bull Caisses à Savon , c’est une course effrénée entre des centaines de casse-cous du monde entier qui tentent de réaliser le meilleur chrono possible sur une piste semée d’embuches, le tout, dans de petits bolides sans moteur conçus pour l'occasion.

Red Bull Caisses à Savon , c’est une course effrénée entre des centaines de casse-cous du monde entier qui tentent de réaliser le meilleur chrono possible sur une piste semée d’embuches, le tout, dans de petits bolides sans moteur conçus pour l'occasion.

et que 30 équipes s'apprêtent à dévaler une piste remplie d'obstacles, on a décidé de revenir sur les moments les plus marquants de cette compétition unique.

il y a de ça plusieurs années devant un public en folie. Et on peut largement affirmer que leur performances ont été tout aussi impressionnantes en caisses à savon qu’en Grands Prix.

, Sebastian Vettel et Christian Horner peuvent en témoigner. Les deux champions du monde de Formule 1 et l’actuel directeur d’Oracle Red Bull Racing se sont en effet essayés au

? Un sacré paquet de trucs, ne nous le cachons pas. Pourtant, il existe bel et bien quelques points commun entre ces deux disciplines : l’esprit de compétition, la recherche de vitesse et les nombreux risques pris par les pilotes, notamment. Vous en doutez ? Sachez que

Nous sommes le 15 juin 2014 et le monde du sport automobile et les quelque 38 000 personnes réunies au domaine de Saint-Cloud s’apprêtent à vivre un terrible choc. Ce jour-là, le duo de pilotes huit fois champions du monde des rallyes, ne roulera pas ensemble pour la première fois. Encore aujourd’hui, nous ne savons pas réellement les raisons qui ont poussé

Le moins que l'on puisse dire, c'est Red Bull Caisses à Savon sait mettre à l'honneur les stars du rallye. En 2014 toujours, Cyril Despres et Stéphane Peterhansel (ensemble, cette fois) on ainsi réalisé la course à bord d’une Peugeot 2008 DKR en version miniature, voiture avec laquelle Peterhansel remporterait le Dakar 2016. On appelle ça un bon prototype.

Le moins que l'on puisse dire, c'est Red Bull Caisses à Savon sait mettre à l'honneur les stars du rallye. En 2014 toujours, Cyril Despres et Stéphane Peterhansel (ensemble, cette fois) on ainsi réalisé la course à bord d’une Peugeot 2008 DKR en version miniature, voiture avec laquelle Peterhansel remporterait le Dakar 2016. On appelle ça un bon prototype.

Le moins que l'on puisse dire, c'est Red Bull Caisses à Savon sait mettre à l'honneur les stars du rallye. En 2014 toujours, Cyril Despres et Stéphane Peterhansel (ensemble, cette fois) on ainsi réalisé la course à bord d’une Peugeot 2008 DKR en version miniature, voiture avec laquelle Peterhansel remporterait le Dakar 2016. On appelle ça un bon prototype.