C'est ce qui s'est passé lors du Red Bull Caisses à Savon à Berne

Le TikToker Leonard Khalifa et son ami, le chanteur et participant au concours de l'Eurovision Marius Bear, ont mis les bouchées doubles. Ils ont pris la ferme résolution de franchir en un temps record le parcours de la course et ses obstacles : le Röstigraben, le Subarus-S, le Schoggi-Schanze, la rampe du Klösterlistutz, le Milwaukee-Steilwandkurve et le Käsezielsprung. "Quand notre départ a été retardé par la pluie, tu es devenu nerveux", a plaisanté le chanteur à son ami. Leonard a cependant rejeté la faute : "La course était correcte, mais notre show au départ aurait pu être meilleur".