Parcours d'outsider : comment Anubis Gaming est devenu champion de VALORANT

Lorsque Red Bull Campus Clutch a démarré en 2021, plus de 25 000 étudiants de 50 pays, dont des équipes des États-Unis, d'Europe et d'Asie ont répondu à l'appel. Mais lorsque la finale mondiale s'est déroulée à Madrid, en Espagne, c'est Anubis Gaming, cinq inconnus d'Égypte, qui a tout boulversé.

Regardez la vidéo ci-dessus qui montre comment l'équipe d'Égypte a réalisé son voyage extraordinaire, avec des interviews personnelles de joueurs et d'experts du Gaming ainsi que des images uniques du Caire et de Madrid.

Tuna révèle que lorsqu'ils ont atteint leur point le plus bas lors de la grande finale, leur manager a ravivé leur confiance. "On nous a crié dessus : 'Allez les gars, vous pouvez le faire !'", se souvient-il. "Nous devions représenter notre pays, et nous savions que ce tournoi signifiait tellement pour l'Egypte dans l'esport." Lorsque l'équipe est revenue sur scène, le changement d'élan était fou.

Certaines équipes ont des joueurs vedettes qui ne se réunissent que pour des tournois. L'équipe égyptienne a joué ensemble presque quotidiennement pendant un an, généralement sous le même toit, ce qui leur a permis d'être forts, cohérents et sans hésitation.

"L'équipe d'Égypte était super coordonnée, tout le monde avait un travail à faire", explique Keeoh, un athlète professionnel d'esports et caster Red Bull Campus Clutch. Décrivant leur jeu agressif, il ajoute: «Ils ont changé le rythme et ont mis en place des exécutions instantanément. Vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce sujet si c’est vraiment bien fait.

L'Egypte a montré à quel point la persévérance est payante, pas seulement avec son retour époustouflant. Les défis de l'équipe allaient des membres sceptiques de la famille aux problèmes techniques locaux, sans oublier de passer la nuit dans la rue pour s'assurer qu'ils ne manquaient pas leur place pour le traitement des visas. Au final, leur victoire historique leur a valu un prix de 20 000 $ et bien plus encore, dont une rencontre avec le ministre égyptien des Sports.

