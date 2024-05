Red Bull Can You Make It ? Ici, tu trouveras toutes les mises à jour.

Après avoir remis leur argent liquide, leurs cartes de crédit et leurs téléphones portables, les équipes de trois intrépides et téméraires de Red Bull Can You Make It ? 2024 sont parties des cinq villes de départ, Amsterdam, Barcelone, Budapest, Copenhague et Milan. Maintenant, ils se mettent en route vers l'arrivée à Berlin. Ils relèvent des défis uniques et utilisent leur esprit et leur charme pour échanger des canettes de Red Bull contre de la nourriture, du transport et un endroit pour se reposer.