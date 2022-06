La folle évolution du Cliff Diving

Gary Hunt The astonishing successes of nine-time Red Bull …

Cliff Diving et High Diving , comprenez le plongeon de haut vol , sont des disciplines évidemment très proches. Dans les deux cas, les athlètes plongent de 27 mètres de haut, réalisent une série d'acrobaties aériennes et entrent dans l'eau les pieds en premier. Mais alors que le high diving se dispute au-dessus de piscines ou de bassins d’eau statique, le cliff diving ajoute une difficulté supplémentaire: la nature. Les mécanismes sont fondamentalement les mêmes - décollage, manœuvre, entrée dans l'eau - mais les paysages et les conditions de sauts varient beaucoup plus en cliff diving. Une semaine, les athlètes sautent de rochers nus dans les vagues gonflées de l'océan. La semaine suivante, ils se lancent du sommet d’un pont au-dessus d’une rivière glacée.