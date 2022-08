« Sisikon est une étape exceptionnelle »

Les 10 et 11 septembre prochain, les Red Bull Cliff Diving feront, pour la quatrième fois, halte à Sisikon, petit village du canton d’Uri, situé au bord du Lac des Quatre-Cantons. Gary Hunt y avait remporté une victoire importante à ses yeux en 2018. «Depuis quelque temps, j’étais un peu bloqué, une forme de peur m’avait saisi. A Sisikon, j’ai à nouveau réussi à faire des vrilles. Ce fut un grand soulagement pour moi, un succès très spécial. ». Les images de l’étape font figure de carte postale, celle d’une Suisse bucolique comme on l’imagine. Du haut de la plate-forme accrochée sur une falaise tombant dans le lac, les plongeurs voient à droite ce petit hameau de 300 âmes et à leurs pieds, des centaines d’embarcations de toutes sortes, petits bateaux, canots pneumatiques, qui permettent aux gens d’assister au spectacle de tout près, le tout sur fond de sommets majestueux. « A Sisikon, on plonge avec les montagnes en arrière-plan, c’est très spectaculaire, je suis toujours très content d’y venir » Et de raconter une petite aventure qu’il a vécue sur place. « Des bûcherons de l’endroit m’ont à manier une tronçonneuse. Et à couper des arbres. Ce fut mémorable », sourit-il.

Le circuit regroupe neuf hommes et neuf femmes représentant douze nationalités. Ils pratiquent leur art dans des endroits mythiques. On les a vus plonger dans la Seine sur fond de Tour Eiffel, s’élancer du haut de l’Opéra Royal de Copenhague ou depuis le fameux pont en pierre de Mostar en Bosnie Herzégovine. Ils voltigent aussi le long de plus belles falaises du monde à Krabi en Thaïlande ou à El Nido aux Philippines. Quels sont les spots préférés de Gary Hunt ? « J’ai adoré notre dernier concours à La Rochelle devant près de 70.000 spectateurs. C’est extraordinaire de faire ce que tu aimes devant autant de monde. J’apprécie aussi beaucoup l’étape mexicaine où on plonge en pleine jungle dans un trou de la terre. Sur place, j’étais plus tranquille, je n’avais pas l’impression d’être si haut. ». Il s’agit du gouffre Cenote Ik Kil situé dans le Yucatan, proche des ruines Mayas, d’une hauteur totale de 40 mètres. « J’ai la chance, ajoute Gary, de visiter tous ces endroits-là grâce au plongeon. »

En 2019, à Beyrouth, le Français était devenu le premier plongeur de l’histoire à obtenir un 10, la note maximale. Le plongeon parfait existe-t-il ? « Non, je ne dirais pas ça de même qu’une œuvre d’art parfaite n’existe pas. Ce jour-là, les erreurs de mon plongeon n’étaient simplement pas suffisantes pour que le jury déduise un demi-point. Mais on peut toujours plonger de manière plus rapide, plus sophistiquée, nous sommes tous en quête de cette perfection. »

