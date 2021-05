Red Bull Cliff Diving revient en force en 2021

Avec quatre sites totalement inédits, le plus jeune plongeur permanent de l'histoire et les mêmes standards demandés aux hommes et aux femmes, les

Une concentration maximale, une habileté irréprochable et une maîtrise physique parfaite sont obligatoires pour tenter de remporter le fameux trophée King Kahekili. Autant dire que ce sport en plein essor repoussera une fois de plus ses limites cette année, au cours de six étapes particulièrement éprouvantes et impressionnantes.