Les wildcards de la Red Bull Dance Your Style World Final

La finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2021 verra s’affronter les meilleurs danseurs du monde. Huit places seront attribuées aux gagnants des championnats nationaux et des pré-finales, et huit autres le seront via des des wildcards pour un accès direct à la finale.

Sheopatra et Outrage représenteront les États-Unis © Chris Hershman

Voici les danseurs du Red Bull Dance Your Style 2021 ayant reçu l’une des huit wildcards :

L'eto © Red Bull Dance Your Style Sheopatra © Red Bull Dance Your Style P-Lock © Red Bull Dance Your Style Perla © Red Bull Dance Your Style Majid © Red Bull Dance Your Style Yumeki © Red Bull Dance Your Style Outrage © Red Bull Dance Your Style SB © Red Bull Dance Your Style

01 L'eto

Introducing L'eto

Renat Izmailov, alias L’eto, a commencé à danser fin 2007. Né à Moscou en Russie, il a découvert la danse sur une brochure reçue lors d’un cours de géographie. Il voulait initialement s’inscrire à un cours de breaking, mais cela n’était pas possible à l’époque. Il a donc dû prendre des cours de hip-hop, avec l’idée d’apprendre des bases très utiles ensuite pour le breaking.

L’eto a progressé très vite comme danseur, malgré un manque de confiance en lui à ses débuts. Il s’est inscrit à l’université à la demande de ses parents, mais dès la deuxième année, il a pris la décision de dédier sa carrière professionnelle à la danse. L’eto s’est entraîné dur, puis, les stages, les voyages et les cachets du danseur se sont succédés.

La danse comme miroir de l’âme L'eto

L’eto partage son talent et ses connaissances avec ses élèves à Moscou. Il les encourage à croire en eux-mêmes et à suivre leur instinct. « Lorsque j’ai commencé à danser, de nombreux Russes me disaient que ce n’était pas du hip-hop, que je manquais d’agilité, etc. ». « Mais lorsque des juges étrangers sont venus m’évaluer en Russie lors de compétitions, je gagnais et j’obtenais toujours de bons résultats. »

En 2014, L’eto a éliminé tous ses concurrents jusqu’à la finale du Juste Debout. Il s’agissait de la première finale pour le hip-hop, et l’événement a permis aux danseurs russes de prouver de quoi ils étaient capables. Cela leur a ouvert les portes de la scène internationale.

L’eto peut se vanter d’avoir gagné une longue liste de battles, mais à 30 ans et inspiré par de nombreux danseurs, il reconnaît moins s’intéresser à gagner contre un adversaire qu’à développer des collaborations et à explorer son art. Il s’est récemment associé avec un danseur de freestyle également chorégraphe, et souhaite s’orienter vers la création chorégraphique pour des duos, des équipes, voire pour le théâtre.

Même s’il exploite à présent plutôt son côté émotionnel et créatif, L’eto assure qu’il est prêt à nous épater par son talent lors du Red Bull Dance your Style en Afrique du Sud.

02 Sheopatra

Introducing Sheopatra

Artiste du mouvement et directrice visuelle aux nombreux talents, Sheopatra Jones est née et a grandi à Memphis, dans le Tennessee. Elle a commencé la danse très tôt et était déjà majorette lorsqu’elle avait six ans. Principalement autodidacte, son talent impressionne toujours son public, que ce soit à l’église, lors de fêtes familiales ou de compétitions sur glace.

Elle a appris la batterie à quatre ans en suivant l’exemple de son grand frère qui prenait alors ses premières leçons, et s’est découvert un talent naturel après avoir joué un morceau de funk de James Brown à l’oreille. Son frère qui souhaitait devenir musicien l’a rapidement encouragée à débuter le piano (également à l’oreille) et a profité de son talent à la batterie. À l’âge de cinq ans, Sheopatra a commencé les compétitions et était décidée à devenir batteuse.

Au collège, les ambitions de Sheopatra ont changé. Elle a rejoint un groupe de musique avec sa cousine pour créer des chorégraphies et a rapidement développé un intérêt particulier pour un style de Memphis strut appelé « jooking ». Elle a commencé à prendre des cours en studio, a rejoint trois crews et compagnies, elle s’est entourée des meilleures freestyleuses et chorégraphes et a fini par attirer l’attention. Sheopatra a été invitée comme danseuse de hip-hop pour étudier le jazz moderne et le ballet par une compagnie classique, où elle a pu débuter sa carrière avec un danseur accompli de Memphis : Lil Buck.

Avec ma danse et mon art, je veux exprimer une liberté absolue. Sheopatra

Pour poursuivre son rêve, à 19 ans, elle a déménagé à LA, sur les conseils de son frère, désormais une étoile montante de la batterie dans cette ville, et musicien de Jennifer Lopez et Chaka Khan. Après deux mois, le mal du pays l’a poussée à rentrer chez elle. De retour à Memphis, elle s’est consacrée plus que jamais à la danse, avant de recevoir un appel qui allait tout changer. Au bout du fil, sa cousine. Elle l’a encouragée à persévérer. Après avoir raccroché, elle lui a réservé un aller simple pour Los Angeles en lui laissant trois mois pour tenter à nouveau sa chance.

À 31 ans, plus de 10 ans après ce coup de fil, Sheopatra est une danseuse à temps complet, une artiste du mouvement et une directrice visuelle sur la scène de LA. En 2015, Sheopatra a fondé une compagnie de danse appelée Council Women, un collectif de danseuses déterminées à se soutenir pour faire évoluer leur carrière et mener à bien des objectifs personnels. La première représentation importante des Council Women était la finale américaine de Dance Your Style de 2019 à Las Vegas, Nevada.

Sheopatra a obtenu des centaines de milliers d’abonnés sur Instagram et Tik Tok avec sa partenaire YoE, non seulement pour leur style de danse, mais également pour avoir porté les voix de groupes marginalisés. Ensemble, elles ont créé des œuvres chorégraphiques qui rendent hommage aux Black Panthers et aux Freedom Fighters tout en affrontant l’injustice raciale et la brutalité de la police. Elles ont également publié des vidéos rendant hommage à Eric Garner, Sandra Bland et Trayvon Martin en dansant du freestyle sur la chanson engagée Hell You Talmbout, de Janelle Monáe.

« Avec ma danse et mon art, je veux exprimer une liberté absolue », telle est la devise de Sheopatra. « Je veux que les danseuses soient fières et libres d’être des femmes. Je veux que les danseurs et les danseuses soient fiers et libres d’être noirs. Je veux qu’ils s’approprient le hip-hop et le mouvement de leur corps. Je veux inspirer les danseurs à être fiers de leur ambition : ne faites pas de compromis, libérez-la, créez, élargissez le monde avec elle.

03 P-Lock

Introducing P-Lock

P-Lock a débuté la danse en 1998 à Paris, en se concentrant sur le popping et le breaking. En 2000, il s’est inscrit au cours de locking d’un studio et est tombé amoureux de ce style. Il travaillait alors dans un garage, avant de décider de dédier une année sabbatique à ce style. Il a ensuite rejoint un collectif de B-Boys, le Vagabond Crew, ce qui a été le point de départ de sa carrière.

Plus de 20 ans plus tard, la grande fierté de P-Lock est de n’avoir jamais perdu de battle individuelle internationale. Il est multiple champion du monde et a remporté de nombreuses compétitions, dont Funkin’Stylez en Allemagne, KOD en Chine et Juste Debout en 2006, 2008 et 2013. Comme stratégie, P-Lock mise sur la pratique, et un entraînement physique et mental rigoureux : « Une battle, c’est comme de la boxe, c’est la guerre. »

P-Lock est inspiré par Don Campbell, le créateur du locking, et son groupe The Lockers. Les Nicholas Brotherse, duo de claquettes phénoménal, est également une inspiration importante pour P-Lock. À présent, il tire également son inspiration de son crew et de ses élèves.

En plus de l’enseignement, P-Lock souhaite poursuivre son festival Funk styles à Paris (Pay the Cost To Be the Boss) et créer des spectacles pour son crew, The Funk Rockets.

Cette année, P-Lock participera pour a première fois au Red Bull Dance Your Style, ce qui lui permettra de présenter tous ses styles et de profiter de l’événement avec plaisir et sans contraintes.

04 Perla

Introducing Perla

Perla est une danseuse suisse. Elle a découvert la musique et la danse grâce à sa mère qui jouait de la guitare. Perla a toujours aimé danser et a été inscrite à son premier cours à l’âge de trois ans. Elle a commencé par la danse contemporaine et le jazz moderne, mais elle s’est rapidement dirigée vers la chorégraphie américaine en rejoignant une compagnie appelée Club Zou où, pendant six ans, elle a pu apprendre des chorégraphies tirées de clips musicaux ou de la télévision. Cette période lui a permis de développer sa mémoire visuelle, sa technique et sa souplesse.

À l’âge de 15 ans, Perla s’était déjà forgé une réputation d’artiste. Elle enseigne la house et le hip-hop dans de nombreuses écoles en Suisse, ce qui ne l’empêche pas de promouvoir sa scène locale à l’international.

Ensuite, à 20 ans, Perla a choisi de se concentrer sur le hip-hop et la house (comme autodidacte). Elle a obtenu de nombreux titres prestigieux, notamment avec sept qualifications au Championnat du monde Juste Debout. En 2019 elle a gagné Break Down the House lors du Red Bull BC One Camp de Zurich, et est aujourd’hui sélectionnée pour la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style.

Pendant sa jeunesse à Genève, Perla a eu du mal à trouver une scène freestyle, mais son ascension dans le milieu du hip-hop et de la house a favorisé l’apparition de cercles, de sessions et de battles. Perla a attiré l’attention de la DBZ Fam, qui lui a proposé de les rejoindre. La plus belle réussite de Perla à ce jour est sa collaboration récente avec Yves Saint-Laurent, qui lui a permis de séduire de nombreux fans dans le monde.

05 Majid

Introducing Majid

Né en Irak, Majid a grandi en Allemagne et a commencé la danse après avoir vu son père faire une représentation de danse folklorique kurde. Quand il avait neuf ans, sa sœur l’a convaincu de prendre des cours de hip-hop. Majid s’est rapidement immergé dans cette culture et s’est lancé sur la scène de danse urbaine de son club de quartier, avant de participer à sa première battle.

De l’extérieur, Majid ne semblait pas s’intéresser au hip-hop de façon conventionnelle ou au hip-hop connu des médias généralistes. Pour cette raison, son plus grand défi était en fait lui-même. Majid a continué à s’entraîner, à faire confiance à son style et à suivre sa passion plutôt qu’à écouter ceux qui ne croyaient pas en lui.

Il a participé à Juste Debout pour la première fois en 2008 et a ensuite fait plusieurs apparitions dans le cadre de cette compétition pendant cinq ans, avant de la remporter en 2014.

Maintenant, près quasi deux décennies à danser, il est plus que jamais déterminé à rester fidèle à son style. Il a décroché de nombreux titres prestigieux, séduit des fans de tous les pays et dirige à présent son propre studio.

Mon but n’a jamais été d’inspirer les gens, de gagner des battles ou de devenir célèbre. Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait parce que cela me plaisait. Majid

Majid s’est également essayé au cinéma. En 2021 on le verra pour la première fois sur le grand écran dans une série allemande, Truth & Gangster, dans laquelle il jouera le méchant. Il dansera également dans le film FLY qui devrait sortir en Autriche, en Suisse et en Allemagne plus tard dans l’année.

En parallèle à cette carrière d’acteur, l’un des objectifs de Majid est de revenir à ses racines, d’enseigner ou participer à des battles en Irak. Avec le développement de la scène hip-hop kurde, Majid a déjà pris contact avec des fans de la capitale, qui lui ont écrit et lui ont envoyé des vidéos de battles.

« C’est très gratifiant, j’ai tellement de chance » témoigne-t-il. « Depuis que j’ai commencé à danser, mon but n’a jamais été d’inspirer les gens, de gagner des battles ou de devenir célèbre. Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait parce que cela me plaisait. Voir que j’ai pu toucher des personnes dans le pays où je suis né comme dans le monde entier grâce à mes projets, mon studio et ma danse, c’est fantastique. »

06 Yumeki

Introducing Yumeki

Waacker Yumeki, 23 ans, est née à Osaka au Japon. Elle a commencé à danser à l’âge de six ans, car malgré son jeune âge elle était complexée de ne pas être athlétique. En 2009, à neuf ans, Yumeki s’est rendue à New York pour un événement appelé HDI. C’est sur le lieu de naissance du waacking que sa passion est née. Après avoir pu l’admirer de près, Yumeki s’est promis qu’elle aussi serait à son tour sous le feu des projecteurs.

Yumeki a passé beaucoup de temps dans des studios pour s’améliorer, mais ne savait pas quelle orientation choisir lorsqu’elle était à l’école. Heureusement, c’est à cette période qu’elle a rencontré un autre danseur de hip-hop japonais, Lee, qui l’a guidée vers la danse et lui a montré ce que cela pouvait lui apporter.

Aujourd’hui, Yumeki fait partie du crew Bad Queen. Sa principale inspiration est le popper Gucchon. Yuemki souhaite à présent intégrer le popping et la soul à sa danse. Ella aime écouter du funk, du disco, du R ’n’ B et des chansons des années 80. Elle est ravie de participer au Red Bull Dance Your Style parce que « le DJ passe les meilleures chansons du moment ! »

En plus du waacking, Yumeki se consacre à la fabrication d’accessoires et au shopping. Elle révèle combien la mode influence son style de danse, car son look, sa tenue et son maquillage l’encouragent et donnent une autre dimension à sa performance.

07 Outrage

Introducing Outrage

Outrage est né dans l’État du Kansas aux États-Unis, puis a beaucoup voyagé pendant sa jeunesse. Il a passé du temps en Allemagne et à Washington DC avant de s’installer en Californie. Pour la danse et le spectacle, il tire son inspiration de figures comme Michael Jackson, James Brown, Freddie Mercury et Jimi Hendrix.

Il a découvert le freestyle dans un centre commercial quand il avait 12 ans. Il a notamment été très impressionné par le krump. Il faudra attendre encore un an pour qu’il rencontre ces danseurs au collège et qu’il commence à danser lui-même. Outrage a débuté lorsque le mélange de clowning et de krump était sur le devant de la scène. C’était également à l’époque de la sortie en salle de RIZE, le film culte de David LaChapelle qui présentait pour la première fois au monde la danse de rue de South Central LA.

En 2010, Outrage a disputé sa première battle dans le cadre de How The West Was Won. Il innova et y intégra du krump. Il en sortit vainqueur, avec un gros « cash prize » en poche. À 20 ans, après avoir terminé le lycée, Outrage a été invité au Japon tous frais payés pour enseigner, participer à des battles et partager son style de krumping. C’est à ce moment qu’il a réalisé que la danse pouvait faire partie de sa vie.

Ma danse a évolué, car je voulais montrer au public toute sa complexité. Outrage

Il a déjà été qualifié pour Dance Your Style LA, mais il participera pour la première fois à la finale mondiale. En plus des battles, il s’intéresse à la mode et à la photographie. Il a créé sa propre marque de vêtements, @DeathbyStyle, qui s’adresse particulièrement à la communauté du hip-hop. Il s’est autoproclamé « tête pensante » de la musique et des geeks, car il en étudie toutes les sortes.

« Je souhaite pouvoir continuer à voyager et à montrer de nouvelles perspectives sur le krump » dit-il. « On pense souvent que le krump est un stéréotype, mais j’aime montrer au public toute sa complexité.

Je me vois comme un directeur créatif, je souhaite donner plus de visibilité à la danse de rue, et pas seulement dans le but de battles. Avec TikTok et d’autres plateformes, le krump a trouvé un public plus large et il pourrait encore gagner en popularité, poussé par une équipe et une direction adaptée. En tout cas, je ferai tout mon possible pour y parvenir. »

08 SB

Introducing: SB

SB est sud-africain. Il a commencé la danse à l’âge de trois ans, encouragé par sa famille qui lui demandait, à lui et à sa sœur, de monter sur scène lors d’événements. Ce n’est qu’à l’âge de 16 ans que SB a commencé sa carrière de danseur de façon « sérieuse, sérieuse, sérieuse », en s’immergeant dans le style SBHUJWA qui a envahi Soweto à l’époque.

« Le terme SBHUJWA vient du français ‘‘bourgeoisie’’ », explique SB. « Pour nous, ce n’est pas ce qui compte le plus. Il s’agit d’un style de vie positif, de ces énergies qui passent par la danse, les mouvements et la créativité. La danse permet de raconter une histoire au public, et de le toucher avec son cœur. Il s’agit d’une danse en évolution constante, ce qui permet d’y intégrer de nouveaux éléments. Elle s’associe à d’autres genres, comme la pop, le hip-hop, etc. C’est le style avec lequel j’ai commencé et la culture dans laquelle je vis. Mon style, c’est le SBHUJWA, de la tête aux pieds. »

La culture SBHUJWA demande de la créativité et de la diversité dans le mouvement, ainsi qu’une exécution pleine d’énergie et de grâce. Personne n’incarne ce style mieux que SB. Il cherche à animer des ateliers et a participé à de nombreux événements. Il a gagné de nombreuses battles et a également prouvé qu’il était un excellent chorégraphe.

SB est fier d’avoir été invité à montrer son art dans un film de danse africain appelé Yemi in The Moon et d’avoir participé aux cérémonies d’ouverture et de fermeture de la coupe du monde FIFA 2010.

SB a déjà participé aux sélections du Red Bull Dance Your Style, mais en 2021 il participera à la finale mondiale de la compétition. Pour lui, c’est un rêve qui se réalise et il est très enthousiaste à l’idée d’y représenter sa culture.