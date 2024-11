MT Pop remporte la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2024 !

Plus de 5 000 spectateurs ont rempli le NSCI Dome, vibrant au rythme de la musique, de la danse, des lumières et de l'action. Les 16 meilleurs danseurs ont réalisé leurs meilleures performances en s'affrontant sur des tubes improbables de funk, pop, rock, hip-hop, disco et autres. Sans jury, sans chorégraphie planifiée et sans musique choisie à l'avance, les concurrents ont dû faire preuve d'habileté, de musicalité et d'endurance pour remporter les suffrages du public et continuer à progresser dans la compétition.

Pour la première fois dans l’histoire de la danse suisse, un représentant helvétique, Pakissi, s’est qualifié parmi les 16 meilleur·e·s danseur·euse·s pour la grande finale du Red Bull Dance Your Style, à Mumbai. Dans une ambiance survoltée et sous le climat intense de Mumbai, Pakissi a su captiver et conquérir le public lors des qualifications. Cet exploit est d’autant plus remarquable qu’aucun·e danseur·euse suisse n’avait jusqu’ici franchi cette étape décisive pour atteindre la finale mondiale.

