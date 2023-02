7 moments qui prouvent que le gribouillage est éternel

Nous nous sommes tous retrouvés là. Vous êtes assis en classe ou en réunion et, avant même de vous en rendre compte, votre esprit s’emballe et vous avez posé votre stylo sur papier pour faire un petit gribouillis. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que le gribouillage est une forme d’expression qui endure depuis notre passé, et qui laisse parfois entrevoir l’avenir. Nos ancêtres gribouillaient sur les murs des grottes, et nous le faisons encore aujourd’hui – avec de nombreuses autres occasions de faire porter attention à nos gribouillages.