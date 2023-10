Voici les grimpeurs et grimpeuses du Red Bull Dual Ascent 2023.

Chuat et Vaillant, qui participent pour la première fois au Red Bull Dual Ascent, forment la douzième équipe de l'édition 2023. Chuat fait partie des grimpeurs les plus forts de la nation alpine. Des voies jusqu'à 9a+ et, avec Foundations Edge, un bloc valaisan de 8c, le Bas-Valaisan apporte avec lui au barrage de Verzasca. Et bien sûr, une partenaire de cordée solide. La Française Lucie Vaillant-Bultel a commencé à grimper à l'âge de cinq ans et a participé à des compétitions dès son plus jeune âge. Bultel comme Chuat sont, à 22 ans, l'une des plus jeunes équipes du Red Bull Dual Ascent. Nous verrons début novembre si cela constitue un avantage ou un inconvénient.