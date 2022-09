L'ascension d'une voie en plusieurs longueurs se fait en équipe de deux ou plus. L'un « monte en tête », comme sur une voie sportive, en prenant le risque de grimper au-dessus des spits qui le rattraperaient en cas de chute, tandis que l'autre assure. Pour le pas suivant, ils changeront, l'assureur grimpant le pas suivant pendant que le premier grimpeur se repose et assure. Un « terrain » est normalement défini comme ce qui peut être escaladé à l'aide d'une corde standard, qui mesure généralement 60 à 70 m de long, de sorte qu'un terrain mesure souvent environ 30 à 40 m de haut. Le parcours à plusieurs longueurs le plus légendaire au monde est probablement The Nose sur El Capitan du parc national de Yosemite.