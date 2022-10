Petra Klingler : « Ce barrage est colossal »

Petra Klingler: L’une des grandes différences tient au fait que les prises sont très différentes au toucher. Sur le rocher, avec cette pente, l’accroche est souvent beaucoup plus fine, plus petite. Cela aide dans les situations difficiles. Par ailleurs, la peau s’adapte quand on grimpe beaucoup à l’extérieur. Sur le plastique des prises artificielles, la peau n’accroche pas autant. L’inverse est également vrai. Ici, sur le mur artificiel, les prises sont grandes et rondes, de sorte qu’on ne peut pas les saisir correctement. Je pense que le style sera assez compétitif, à la fois dynamique et coordonné.