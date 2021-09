Red Bull Flugtag: un fabuleux spectacle qui a défié toutes les intempéries!

Ce n'est pas le mauvais temps qui a arrêté nos équipes, seulement le lac et la loi de la gravité! Les spectateurs eux aussi se sont montrés très courageux en ce dimanche 19 septembre: 12'000 personnes enthousiastes sont venues donner des ailes aux 40 équipes en lice en acclamant chaque mètre de vol. Elles ont pu apprécier le mix de tentatives de vol grandioses bien que vouées à l’échec, de constructions recelant de belles surprises et de planeurs impressionnants de navigabilité malgré la pluie. Un murmure parcourut la foule lorsque les ailes remplirent effectivement leur office et que la machine volante amerrit en douceur. Le rire encouragea les véhicules qui, tels des caisses à savon ailées, roulèrent sur la rampe de lancement de 6 mètres de haut avant de prendre le chemin le plus court vers la surface de l’eau.

En plus d'avoir effectué le plus long vol, l'équipe de Fribourg a également obtenu la meilleure note pour leur la performance.

On n’en revient pas d’avoir gagné. En fait, on voulait voler encore plus loin.

Le jury comptait de nombreux athlètes et personnalités qui s’y connaissent en matière de vol, comme par exemple la skieuse de cross Fanny Smith, de freestyle Mathilde Gremaud et le freerider Jérémie Heitz. La jurée Martina Hingis tout comme Sébastien Buemi ne manquent pas d’expérience en exploits sportifs de haut vol. Les stars des réseaux sociaux

Au Red Bull Flugtag on juge dans la joie et la bonne humeur.