7 manières de bien capoter au Red Bull Flugtag

Un oiseau ? Un avion ? Non, une gaufre à la saucisse !

revient en Suisse. Cette fois-ci, constructeurs et pilotes amateurs se jetteront au-dessus du Lac Léman, à Lausanne.

Depuis son lancement en 1992, le Red Bull Flugtag a vu voler des braves, des audacieux et des bananes parmi les ingénieurs ailés en herbe. Du sublime au ridicule, des rouleaux de papier toilette volants aux poulets qui explosent le record, les souvenirs inoubliables sont nombreux. Voici quelques-uns des moments forts des précédentes éditions internationales.

Les Chicken Whisperers ont prouvé que les poulets pouvaient non seulement voler, mais aussi planer. Ils ont explosé le record du monde, lors d’un événement américain, qui se tenait à Long Beach, Californie, en 2013. Leur record de 78.64 m n’a pas encore été battu à ce jour. Les cerveaux à l’origine de cette performance sont cinq mécaniciens et ingénieurs aéronautiques de Palo Alto. Ils ont exécuté une remarquable danse du poulailler avant de prendre la voie des airs. La pilote Laura Shane a cependant attribué la longueur de son vol à un vent portant ponctuel.

Un an avant ce record, l’équipe Die Rückkehr der Teichfighters (ou le retour des combattants de la mare) a frôlé les 70 m, battant ainsi l’ancien record du monde de sept mètres. Elle a également gagné un prix pour un vol encore plus spectaculaire avec la Red Bull Skydive Team.

Mais, ce nouveau record décoiffant n’a pas suffi pour remporter la victoire devant la foule de 150’000 personnes réunie à Mayence, Allemagne. En effet, le titre est revenu à l’équipe Don Canallie und seine tollkühnen Schurken (Don Canallie et ses bandits audacieux).

