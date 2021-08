C’est en début de matinée qu’a eu lieu la très disputée phase de groupe, où plus de 90 streetballers ont pu démontrer l’étendue de leur palette technique auprès d’un public euphorique. Pour cette succession de rencontres, les règles officielles du basketball de la FIBA ont été appliquées, avec en prime, un bonus spécial Red Bull : pour chaque groupe, l’équipe la plus performante au niveau des points se voit attribué le précieux sésame « Own the Court » récompense qui peut littéralement bouleverser le classement. Ainsi, les athlètes ont pu régler la mire et tenter d’accumuler le plus de points possibles.