Comment la piste du Red Bull Hardline est-elle shapée ?

Célèbre pour ses paysages dignes des plus belles cartes postales, le parc national de Snowdonia est un haut lieu du tourisme au Pays de Galle. Si ses 6 à 10 millions de visiteurs annuels le visitent pour ses montagnes, ses lacs et ses forêts, un grand nombre d'entre eux s'y rendent pour un tout autre spectacle au mois de septembre : le Red Bull Hardline .

Un paysage à couper le souffle © Dan Griffiths Franchir le mur du son © Dan Griffiths Vers les sommets © Dan Griffiths Un terrain impitoyable © Dan Griffiths Un sol de terre et de poussière © Dan Griffiths

Lorsqu'elle a été dévoilée pour la première fois en 2014, la piste de la course de DH la plus difficile au monde comprenait plus de caractéristiques par mètre que n'importe quelle piste de descente. Depuis, elle n'a fait que s'agrandir chaque année.

Et quand on voit qui l'a fait évolué, on comprend vite pourquoi, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que de la légende Dan Atherton. Le pilote est obsédé par la progression, qu'il s'agisse de repousser les limites du sport, de la technologie des vélos ou de ses propres limites personnelles. Dan Atherton voulait montrer à quel point le VTT pouvait être un sport brutal, et il a trouvé le spot idéal pour le faire.

Au travail © Dan Griffiths

La préparation d'un parcours tel que celui du Red Bull Hardline demande évidemment beaucoup de travail. Et Atherton ne lésine pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de constituer son équipe. Celle de cette année est sensiblement la même que l'année dernière. Tous sont des locaux qui travaillent toute l'année à la Mecque du VTT : Dyfi Bike Park.

Motivés comme jamais © Dan Griffiths Pas un seul pneu n'a touché la surface depuis juillet dernier © Dan Griffiths Opération déblayage © Dan Griffiths Les feuilles mortes © Dan Griffiths Un travail de titan © Dan Griffiths Reprise d'énergie © Dan Griffiths En musique © Dan Griffiths Revenir au naturel © Dan Griffiths Lissage parfait © Dan Griffiths Un travail qui laisse des marques © Dan Griffiths Un repos bien mérité © Dan Griffiths

Le premier travail consiste à évaluer le parcours et à décider de ce qui doit être fait. L'équipe aborde alors Hardline comme le ferait un pilote, en commençant par une promenade sur la piste. Une grande partie du processus de construction ne consiste pas à bâtir de nouvelles choses mais à ressusciter ce qui existait déjà et à rétablir la piste existante. Au fur et à mesure qu'ils descendent, section par section, ils ont une idée de ce qui doit être refait et de ce qui doit changer.

L'hiver gallois est rude pour tout le monde, et le parcours du Red Bull Hardline n'échappe pas à la règle. Des vents violents s'attaquent à la forêt, abattant les arbres qui doivent alors être déblayés. Les pluies torrentielles creusent des ornières jusqu'aux genoux et détruisent les bermes.

Un outil essentiel © Dan Griffiths

Les travaux consistent ensuite à arracher toute l'herbe qui a poussé pendant l'hiver. Si l'équipe le fait trop tôt, tout repousse avant la semaine de course, et le processus doit être répété. Ils l'ont d'ailleurs appris à leurs dépens en 2021...

Les bermes ont toutes besoin d'être refaites, et la plupart des sections nécessitent généralement un grand nettoyage. Si une section de la piste est censée être lisse, l'équipe la rendra à nouveau lisse, afin que les pilotes puissent prendre de la vitesse dans la monstruosité qui les attend, comme la ligne droite de plus de 100 mètres.

"La première année, la piste s'est fait de manière tellement décontractée que nous n'y avons pas trop réfléchi jusqu'à ce que Red Bull arrive et que nous réalisions l'importance de l'événement", explique Sam Malster. "L'année dernière, il y a eu un grand rush pour préparer la piste, et la nouvelle descente a pris tellement de temps que nous avons dû sacrifier d'autres sections... les conditions de creusement étaient loin d'être idéales aussi, c'était comme essayer de pelleter de la poussière."

L'équipe de creusement, qui en est à sa deuxième année sur le chantier, se sent aujourd'hui beaucoup mieux préparée pour la construction de cette année, et beaucoup plus de plans ont été effectués pour s'assurer que les détails sont réglés.

