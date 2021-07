Tout ce que vous devez savoir sur le Red Bull Hardline 2021

Si 2020 a été une année blanche, elle a permis au créateur de l’événement Dan Atherton d’ajouter des difficultés au tracé du Red Bull Hardline. Avec sa piste hardcore mi-descente, mi-freeride au cœur de la vallée de Dyfi, au nord du pays de Galles, ce devrait être la course la plus difficile de l’année.

Imaginez 30 pilotes venus du monde entier et de différentes disciplines s’affrontant sous la capricieuse météo galloise... Vous aurez une course de descente vraiment unique !

La vallée de Dyfi se trouve dans le massif de Snowdonia, au nord du pays de Galles. La région est très populaire chez les VTTistes. Elle se trouve à seulement quelques kilomètres au nord de Machynlleth et près de Dolgellau, deux villages donnant accès à des pistes de VTT et des bike parks variés.

