Red Bull Homerun : Bienvenue à la course le plus folle de l’année

Légende du ski suisse, le Valaisan William Besse (55 ans) a remporté quatre descentes de Coupe du Monde, dont le mythique Lauberhorn en 1994, devant une foule record. « Gagner à la maison, c’est très spécial, je me repasse souvent les images dans la tête », nous glisse-t-il aujourd’hui. Le 15 avril prochain, le Valaisan fera son retour sur la scène du ski. Il officiera comme chef de piste du Red Bull Homerun à Verbier, « The craziest run of The Year », la course le plus folle de l’année, organisée par Red Bull. Plusieurs centaines de concurrents dévaleront la piste bien connue des Attelas dans une atmosphère de douce folie. William se réjouit. « Voilà quelques années, j’avais déjà collaboré avec Red Bull lors d’une descente un peu similaire sur les grosses bosses de du Pas- de-Chavanette à Champéry, c’était fun, cool, très rigolo ».

